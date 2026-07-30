باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - در پی وقوع ۲ حادثه رانندگی در جاده‌های فارس ۸ نفر مصدوم شدند.

حادثه رانندگی در جاده خرم بید با ۵ مصدوم

سانحه رانندگی در جاده خرم بید ۵ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: امروز با اعلام انحراف خودرو ال ۹۰ در جاده خرم بید (از صفاشهر به سمت آباده ۴ کیلومتر بعد از پلیس راه صفاشهر) نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۵ مصدوم برجای گذاشت، ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای ادامه درمان به بیمارستان ولی عصر (عج) خرم بید انتقال دادند.

وکیل زاده اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

تصادف در خرامه با ۳ مصدوم

حادثه رانندگی در خرامه ۳ مصدوم برجای گذاشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام برخورد یک دستگاه خودرو وانت نیسان با موتورسیکلت در خرامه - خیابان ابوالفضل، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این تصادف ۳ مصدوم داشت، ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای تکمیل درمان به بیمارستان جواد الائمه خرامه منتقل کردند.

وکیل زاده اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.