باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع آگاه در تهران در گفت‌و‌گو با المیادین جزئیات بیشتری از تلاش‌های طرف اوکراینی برای مهار اوضاع و کاهش تنش‌ها با ایران، پس از آنچه که «عمل مجرمانه بی‌ملاحظه» حمله به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر توصیف نمود، فاش کرد.

این منبع توضیح داد که آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، چند روز قبل، پس از مداخله میانجیگران و پیگیری‌های متعدد، با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفتگوی تلفنی داشته است که در طی آن، او از این حمله عذرخواهی و تاکید کرده است که این حادثه «عمدی نبوده» و ناشی از «خطای عملیاتی» بوده است.

این منبع افزود که سیبیها تلویحا اشاره کرد که اعلام هدف قرار دادن کشتی ایرانی توسط ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، «یک اقدام نسنجیده» بوده است و به میانجی که این پیام را به تهران منتقل کرده، اطلاع داده شده که خود زلنسکی احساس می‌کرد «بهتر بود این کار انجام نشود».

به گفته این منبع، وزیر امور خارجه اوکراین همچنین تاکید کرد که جنگ کشورش «منحصرا علیه روسیه است» و کی‌یف نمی‌خواهد ایران را وارد این جنگ کند.

این منبع تایید کرد که طرف ایرانی، علیرغم موافقت با دریافت تماس از وزیر امور خارجه اوکراین، به وضوح به میانجیگران اطلاع داد که هدف قرار دادن کشتی تجاری ایرانی یک «جنایت» است و «نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند»

پیش از این سرتیپ حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران ایران، در اظهاراتی به پرس تی‌وی قول داده بود که هدف قرار دادن یک کشتی ایرانی در دریای خزر توسط اوکراین «بی‌پاسخ نخواهد ماند».

این اتفاق پس از آن رخ داد که اوکراین در اواخر ژوئیه ۲۰۲۶ یک کشتی تجاری ایرانی را در دریای خزر هدف قرار داد، حمله‌ای که تهران آن را «عملی خصمانه و مجرمانه» خواند و منجر به شهادت یک خدمه و زخمی شدن یک نفر دیگر شد. پس از این، وزارت امور خارجه ایران کاردار اوکراین را احضار و تاکید کرد که این حمله «بی‌پاسخ نخواهد ماند».

منبع: المیادین