شامگاه پنجشنبه، میدان امام حسین(ع) شیراز صحنه‌ای از سوگ و شکوه بود؛ جایی که مردم قدرشناس فارس برای وداع با پیکر مطهر شهید امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی گرد آمدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - شامگاه پنجشنبه، جغرافیای شیراز جغرافیای عشق بود و ایستادگی. میدان امام حسین (ع) که در حافظه جمعی شهر، همواره کانون قرار‌ها و فراز‌های تاریخی بوده است امشب شاهدی بر یکی از پرشکوه‌ترین و عاطفی‌ترین شب‌های خود شد.

هوای شیراز با عطر اسفند، گلاب و نوای جان‌سوز مرثیه در هم آمیخته بود تا مردم قدرشناس و میهن‌دوست فارس، پیکر مطهر عقاب تیزپرواز نیروی هوایی، شهید امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی را در میان هاله‌ای از مهر و قدردانی در آغوش بگیرند.

این صد و چهل و هشتمین نشست شبانه مردم شیراز در این میدان آیینی بود؛ شبی که نه یک تجمع معمولی، بلکه حماسه‌ای از تلاقی اشک و غیرت به شمار می‌رفت. سیل جمعیت چنان عظیم و متراکم بود که دامنه آن از مرکز میدان عبور کرده و شریان‌های اصلی شهر، از مبادی خیابان زند تا امتداد بلوار آزادی را یکپارچه سیاهپوش و ایستاده به تصویر می‌کشید.

در پیشانی این دریای پرتلاطم مردمی، همرزمان شهید کاظمی آبی‌پوشان شجاع و تیزپرواز نیروی هوایی و فرماندهان ارشد ارشد نظامی استان دوشادوش مردم زانو زده و ایستاده بودند. 

در سمت دیگر، خانواده باشکوه و صبور شهید همسر، فرزند و برادر این قهرمان ملی در میان حلقه‌ای از محبت و همدردی مردم قرار داشتند. نجوای آخر با همسر و پدری که تا آخرین لحظه حافظ آسمان ایران بود، صحنه‌هایی پر از خشوع و عاطفه آفرید که هیچ چشم بی‌اشکی را در میدان باقی نگذاشت.

آنچه مراسم وداع امشب را از یک عزاداری ساده متمایز می‌کرد، غلبه روحیه حماسه بر اندوه بود. سینه‌زنی یک‌صدا و اشک‌های جاری بر صورت زن و مرد، پیر و جوان، با بانک رسای «الله اکبر» و شعار ماندگار «حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست» گره خورده بود.

فریاد‌های «هیهات من الذله» و طنین شعار‌های حماسی همچون «می‌جنگیم، می‌میریم، ذلت نمی‌پذیریم» و «انتقام خون شهید را می‌گیریم»، پیام روشن و قاطعی از قلب فارس به سوی هر تجاوزگری داشت: شیراز نه تنها در سوگ فرزندان شجاعش می‌نشیند، بلکه بر تداوم مسیر ایستادگی، صیانت از مرز‌های میهن و خونخواهی از خون مطهر مدافعان وطن، استوارتر از همیشه ایستاده است.

برچسب ها: شیراز ، سوگ ، عقاب ، نیروی هوایی ارتش ، شهید کاظمی ، میدان امام حسین
خبرهای مرتبط
فضاسازی شهر شیراز به مناسبت ایام محرم
احداث نماد عاشورایی در میدان امام حسین (ع) شیراز
شیراز میزبان بازگشت قهرمان آسمان؛ استقبال از پیکر شهید خلبان مجید کاظمی+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شهید خلبان کاظمی جان خود را فدای عزت و امنیت کشور کرد
شیراز ایستاده در سوگ عقاب تیزپرواز نیروی هوایی + تصاویر
جهش تولید در قلب صنعت کامپوزیت ایران
۸ مصدوم در ۲ حادثه رانندگی در فارس
تا آخرین قطره خون راه شهید کاظمی را ادامه می‌دهیم
وزیر تعاون برای سفری دو روزه وارد جنوب فارس شد/ افتتاح و بازدید از پروژه‌های مهر، لامرد و جهرم
توسعه متوازن و تداوم خدمت‌رسانی با وجود تحریم‌ها اولویت دولت است
طلسم‌شکنی ۶ ماهه در جنوب فارس/ افتتاح فاز اول مرکز فنی و حرفه‌ای مهر توسط وزیرکار
منطقه ویژه لامرد یکی از مهم‌ترین کانون‌های آینده‌ساز توسعه صنعتی کشور است
از هشدار‌هایی به زائران اربعین تا کشف کالا‌های قاچاق و برخورد با متخلفان
آخرین اخبار
تا آخرین قطره خون راه شهید کاظمی را ادامه می‌دهیم
شیراز ایستاده در سوگ عقاب تیزپرواز نیروی هوایی + تصاویر
۸ مصدوم در ۲ حادثه رانندگی در فارس
منطقه ویژه لامرد یکی از مهم‌ترین کانون‌های آینده‌ساز توسعه صنعتی کشور است
از هشدار‌هایی به زائران اربعین تا کشف کالا‌های قاچاق و برخورد با متخلفان
توسعه متوازن و تداوم خدمت‌رسانی با وجود تحریم‌ها اولویت دولت است
طلسم‌شکنی ۶ ماهه در جنوب فارس/ افتتاح فاز اول مرکز فنی و حرفه‌ای مهر توسط وزیرکار
وزیر تعاون برای سفری دو روزه وارد جنوب فارس شد/ افتتاح و بازدید از پروژه‌های مهر، لامرد و جهرم
شهید خلبان کاظمی جان خود را فدای عزت و امنیت کشور کرد
جهش تولید در قلب صنعت کامپوزیت ایران
دولت در موضوع افزایش قیمت بنزین از تجربیات گذشته درس بگیرد
تجاوز هوایی آمریکا به کازرون و فراشبند/ تلفات جانی نداشتیم
شیراز میزبان بازگشت قهرمان آسمان؛ استقبال از پیکر شهید خلبان مجید کاظمی+ فیلم
یک ساختمان یگان نظامی در کازرون مورد هدف دشمن قرار گرفت