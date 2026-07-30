باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - شامگاه پنجشنبه، جغرافیای شیراز جغرافیای عشق بود و ایستادگی. میدان امام حسین (ع) که در حافظه جمعی شهر، همواره کانون قرار‌ها و فراز‌های تاریخی بوده است امشب شاهدی بر یکی از پرشکوه‌ترین و عاطفی‌ترین شب‌های خود شد.

هوای شیراز با عطر اسفند، گلاب و نوای جان‌سوز مرثیه در هم آمیخته بود تا مردم قدرشناس و میهن‌دوست فارس، پیکر مطهر عقاب تیزپرواز نیروی هوایی، شهید امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی را در میان هاله‌ای از مهر و قدردانی در آغوش بگیرند.

این صد و چهل و هشتمین نشست شبانه مردم شیراز در این میدان آیینی بود؛ شبی که نه یک تجمع معمولی، بلکه حماسه‌ای از تلاقی اشک و غیرت به شمار می‌رفت. سیل جمعیت چنان عظیم و متراکم بود که دامنه آن از مرکز میدان عبور کرده و شریان‌های اصلی شهر، از مبادی خیابان زند تا امتداد بلوار آزادی را یکپارچه سیاهپوش و ایستاده به تصویر می‌کشید.

در پیشانی این دریای پرتلاطم مردمی، همرزمان شهید کاظمی آبی‌پوشان شجاع و تیزپرواز نیروی هوایی و فرماندهان ارشد ارشد نظامی استان دوشادوش مردم زانو زده و ایستاده بودند.

در سمت دیگر، خانواده باشکوه و صبور شهید همسر، فرزند و برادر این قهرمان ملی در میان حلقه‌ای از محبت و همدردی مردم قرار داشتند. نجوای آخر با همسر و پدری که تا آخرین لحظه حافظ آسمان ایران بود، صحنه‌هایی پر از خشوع و عاطفه آفرید که هیچ چشم بی‌اشکی را در میدان باقی نگذاشت.

آنچه مراسم وداع امشب را از یک عزاداری ساده متمایز می‌کرد، غلبه روحیه حماسه بر اندوه بود. سینه‌زنی یک‌صدا و اشک‌های جاری بر صورت زن و مرد، پیر و جوان، با بانک رسای «الله اکبر» و شعار ماندگار «حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست» گره خورده بود.

فریاد‌های «هیهات من الذله» و طنین شعار‌های حماسی همچون «می‌جنگیم، می‌میریم، ذلت نمی‌پذیریم» و «انتقام خون شهید را می‌گیریم»، پیام روشن و قاطعی از قلب فارس به سوی هر تجاوزگری داشت: شیراز نه تنها در سوگ فرزندان شجاعش می‌نشیند، بلکه بر تداوم مسیر ایستادگی، صیانت از مرز‌های میهن و خونخواهی از خون مطهر مدافعان وطن، استوارتر از همیشه ایستاده است.