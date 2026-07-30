باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه ادعا کرد که اگر او دیگر دوست متحدان اروپایی واشنگتن نباشد، آنها با مشکلات بزرگی رو‌به‌رو خواهند شد.

ترامپ به رسانه‌های فرانسوی گفت: «آن‌ها خوش‌شانس هستند که من را به عنوان دوست دارند، در غیر این صورت به دردسر بزرگی می‌افتادند.»

ترامپ از اظهار نظر در مورد احتمال افزایش تعرفه‌های گمرکی بر واردات اتحادیه اروپا خودداری کرد و گفت که نمی‌خواهد در این مورد صحبت کند.

پیش از این ترامپ متعهد شد که تحقیقات تجاری علیه اتحادیه اروپا را آغاز کند و تعرفه‌هایی را علیه کشور‌های عضو این اتحادیه اعمال کند. او این اتحادیه را متهم کرد که شرکت‌های بزرگ آمریکایی را با جریمه‌هایی که او «غیرقانونی و تبعیض‌آمیز» توصیف کرد، هدف قرار داده است.

ترامپ در پستی در پلتفرم اجتماعی تروث سوشال گفت: «اتحادیه اروپا جریمه‌هایی را علیه تعدادی از شرکت‌های آمریکایی از جمله اپل با ۱۵ میلیارد دلار، متا با ۳ میلیارد دلار و آمازون با ۲.۵ میلیارد دلار اعمال کرده است.» او افزود: «گوگل نیز یک میلیارد دلار جدید جریمه شده است که مجموع جریمه‌های اعمال شده علیه آن را به بیش از ۱۸ میلیارد دلار می‌رساند.»

رئیس جمهور آمریکا این اقدامات را «غیرقانونی و بسیار تبعیض‌آمیز» خواند و تاکید کرد که آمریکا «برای اروپا پول‌ساز نیست و اجازه چنین کاری را نخواهد داد.»

منبع: اسپوتنیک