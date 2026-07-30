باشگاه خبرنگاران جوان - هونگ میونگ‌بو سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کره جنوبی به همراه مدیران فوتبال این کشور برای توضیح درباره عملکرد تیم و تصمیم‌های مدیریتی فدراسیون در پارلمان این کشور حاضر شدند.

در این جلسه، نمایندگان کره ای درباره روند انتخاب سرمربی، برنامه‌ریزی تیم ملی و دلایل ناکامی در جام جهانی ۲۰۲۶ از مسئولان فوتبال توضیح خواستند.

هونگ میونگ‌بو که با ۲ شکست و یک برد در جام جهانی پیش از این با انتقاد‌های زیادی از سوی هواداران و کارشناسان روبه‌رو شده بود، در این نشست تلاش کرد از تصمیم‌های خود و کادر فنی دفاع کند.

در کنار او، عملکرد فدراسیون فوتبال کره نیز زیر ذره‌بین قرار گرفت و بحث درباره شفافیت مدیریتی دوباره بالا گرفت.