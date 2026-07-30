سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تهاجم آمریکا به یک منزل در قشم که منجر به شهادت پدر و مادر یک خانواده پنح نفره شد، چنین جنایتی را تداعی کننده اقدامات تروریستی داعش دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی پنجشنبه شب در شبکه ایکس درباره جنایت جنگی آمریکا در بامداد پنجشنبه در قشم که منجر به شهادت پدر و مادر یک خانواده ۵ نفره و کودک دو ساله آنها شد، نوشت: حمله جنایتکارانه نیمه‌شب گذشته به منازل مسکونی شریف‌ترین ایرانیان در قشم که منجر به تخریب چندین خانه، و شهادت یک تاکسیران زحمتکش، قیصر جعفری، همسرش زهرا جعفری و کودک معصوم دو ساله‌شان، سینا، شد دل هر انسان باوجدانی را به درد می‌آورد.

وی افزود: این جنایات که تداعی کننده اقدامات تروریستی داعش است و تحت لوای «صلح از طریق زور» با هدف مجازات یک ملت به‌خاطر اصرار بر حقوق و عزت و استقلال خود صورت می‌گیرد، هرگز تولید اقتدار و اعتبار برای جنایتکاران نخواهد کرد.

بقائی ادامه داد: با هر انفجار، با هر جنایت، با هر تحریم، با هر تهدید، با هر کودک‌کشی، ایرانیان را در دفاع از میهنشان مصمم‌تر و منسجم‌تر می‌کنید.

برچسب ها: جنایت جنگی ، آمریکا
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صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۸ مرداد