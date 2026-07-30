باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امیر سرتیپ ابوالقاسم رضایی، ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، در مراسم وداع با پیکر شهید خلبان مجید کاظمی با ادای سوگند بر خون این شهید، بر ادامه راه او تأکید کرد.

او همچنین با قرائت پیام فرمانده کل ارتش، بر تداوم دفاع از نظام جمهوری اسلامی و حفظ تمامیت ارضی کشور تا آخرین نفس تأکید داشت.

رضایی ضمن قدردانی از حضور مردم در روز‌های گذشته اظهار کرد: از مردم شریف که بیش از ۱۵۰ شب در صحنه حضور داشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم. حضور شما موجب تقویت روحیه همرزمان من در نیرو‌های مسلح شد تا بتوانند از عزت، حیثیت و تمامیت ارضی ایران دفاع کنند.

او افزود: خدا را شاهد می‌گیرم که در طول مأموریت‌ها، هر زمان بازمی‌گشتم و حضور پرشور مردم را می‌دیدم، آرزو داشتم از خودرو پیاده شوم و به پاس همراهی و حمایت شما، پای مردم عزیز را ببوسم.

ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: امروز افتخار می‌کنیم که جان و خون خود را در راه مردم شریف ایران فدا کنیم.

او با اشاره به شخصیت شهید کاظمی گفت: روایت زندگی این شهید، روایت فرزندان شجاع این سرزمین است که به عهد خود وفادار ماندند؛ عهدی که بر اساس آن تا آخرین قطره خون از مردم، ایران، اسلام و آرمان‌های شهدا دفاع کنند.

رضایی خاطرنشان کرد: شهید کاظمی مأموریت محوله را به انجام رساند و اکنون در کنار مردم و خانواده‌اش آرام گرفته است؛ خانواده‌ای که پدر، مادر، خواهر، برادران و تنها دختر او در این مراسم حضور دارند.

او در ادامه با اشاره به جان‌فشانی‌های نیرو‌های مسلح اظهار داشت: امروز بار دیگر یاد و خاطره شهدای دفاع از کشور زنده شد. در برابر این شهید سوگند می‌خوریم که راه او را تا آخرین قطره خون ادامه دهیم و آرزو داریم جان خود را در راه مردم و ایران تقدیم کنیم.

ارشد نظامی ارتش همچنین با بیان اینکه یاد و نام شهدا همواره زنده است، گفت: شهید کاظمی برای همرزمان و مردم جایگاهی ویژه دارد و یاد او می‌تواند مایه آرامش و امید باشد.

رضایی در پایان با اشاره به سالروز تولد دختر ۱۵ ساله شهید کاظمی اظهار کرد: فردا شب تولد تنها دختر این شهید است. اگرچه پدرش از نظر جسمانی در کنار او نیست، اما یاد و نام او همیشه در خانواده باقی خواهد ماند. همرزمان شهید نیز خود را خادم این خانواده می‌دانند و همواره در کنار آنان خواهند بود.