نیروی دریایی آمریکا قراردادی چند ده میلیارد دلاری برای ساخت ۱۴ زیردریایی هسته‌ای از کلاس‌های کلمبیا و ویرجینیا با شرکت جنرال داینامیکس امضا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت جنرال داینامیکس اعلام کرد که نیروی دریایی آمریکا بسته‌ای از قرارداد‌ها را برای ساخت ۱۴ زیردریایی هسته‌ای به ارزش کل ۷۶.۶ میلیارد دلار منتشر کرده است.

این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به عنوان بخشی از قرارداد ۷۶.۶ میلیارد دلاری اعلام شده با نیروی دریایی ایالات متحده، به شرکت جنرال داینامیکس الکتریک بوت، قرارداد‌هایی به ارزش ۲۹.۵ میلیارد دلار برای ساخت پنج زیردریایی کلاس کلمبیا و قرارداد‌هایی به ارزش ۴۲.۱ میلیارد دلار برای ساخت نه زیردریایی کلاس ویرجینیا اعطا شد، علاوه بر این، بودجه‌ای برای پشتیبانی از زیرساخت‌های کشتی‌سازی نیز در نظر گرفته شده است.»

شرکت قایق‌سازی جنرال داینامیکس الکتریک، پیمانکار اصلی این پروژه است، در حالی که شرکت کشتی‌سازی هانتینگتون اینگالز بخشی از کار را انجام خواهد داد.

طبق اسناد بودجه نیروی دریایی آمریکا، انتظار نمی‌رود اولین فروند از ۹ فروند زیردریایی نسل جدید ویرجینیا بلوک ۶ تا قبل از آوریل ۲۰۳۵ آماده شود. قرار است بقیه زیردریایی‌ها در فواصل چهار تا پنج ماه تحویل داده شوند.

کارخانه‌های کشتی‌سازی آمریکایی همین حالا هم برای همگام شدن با برنامه فعلی با مشکل مواجه هستند. تا ژوئن ۲۰۲۵، آنها تقریبا سالی یک زیردریایی کلاس ویرجینیا تولید می‌کردند، به جای دو زیردریایی که نیروی دریایی پیش‌بینی کرده بود. در نتیجه، ساخت زیردریایی‌های قبلی «بلوک ۵» بیش از سه سال به تعویق افتاد.

منبع: آر تی

برچسب ها: زیردریایی سری ، زیردریایی هسته ای ، ارتش آمریکا
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