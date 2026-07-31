سرپرست تیم فوتبال گل گهر گفت: ما را به عنوان نماینده ایران در آسیا معرفی کردند و به خاطر منافع ملی در این رقابت‌ها شرکت می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حیدر افسری سرپرست تیم فوتبال گل گهر سیرجان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره وضعیت نقل و انتقالاتی این تیم اظهار کرد: ما تقریبا نقل و انتقالات تیممان تمام شده است و شاید یکی، ۲ خرید دیگر هم داشته باشیم. 

افسری درباره زمان حضور اخباری در تمرینات تیم گل گهر بیان کرد: این گلر ظرف  هفته آینده به تمرینات تیم اضافه می‌شود. 

سرپرست تیم گل گهر سیرجان درباره اینکه در چه ورزشگاهی از حریفان خود در لیگ نخبگان آسیا میزبانی می‌کند، گفت: به هر حال درعمان یا عراق از حریفان خود میزبانی می‌کنیم. ان شاءالله وضعیت میزبانی ما هفته آینده مشخص می‌شود. 

او درباره اینکه تکلیف سهمیه آسیا مشخص شد یا نه! بیان کرد: آن چیزی که به ما اعلام شده، باشگاه گل گهر سیرجان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا است. موضوع سهمیه آسیا بین گل گهر و چادر ملو آن قدر کشدار و لوث شده است. ما نامه رسمی هم زدیم که نمی‌خواهیم در آسیا شرکت کنیم، اما با توجه به اینکه تیم ما را به عنوان نماینده ایران در آسیا معرفی کردند، به خاطر منافع ملی قرار است در مسابقات شرکت کنیم. 

افسری درباره وضعیت بازی‌های دوستانه تیم گل گهر سیرجان گفت: ما چند روز پیش بازی دوستانه با تیم سپاهان داشتیم و هفته آینده هم با تیم آلومینیوم بازی می‌کنیم. 

سرپرست گل گهر سیرجان درباره ارزیابی اش از قرعه کشی مسابقات لیگ برتر فوتبال بیان کرد: ما باید با ۱۷ تیم بازی کنیم. حالا با یک تیم زودتر و با یک تیم دیگر دیرتر بازی می‌کنیم. در مجموع قرعه ما بد نیست. 

او درباره اینکه ارزیابی اش از رد وبدل شدن مبالغ بالا در نقل و انتقالات گفت: بودجه باشگاه گل گهر مشخص بوده و قرارداد بازیکنان شفاف و روشن است. بودجه‌ای که برای ما مصوب می‌شود براساس آن بازیکن می‌گیریم و یک ریال بالا و یا پایین نمی‌شود. همچنین همیشه هم سعی کردیم تیم را اقتصادی ببندیم و هدفمان پرورش استعداد‌ها هست و نگاه ملی به توسعه فوتبال داریم و امسال هم به همین شیوه، تیم خود را بستیم. خرید‌های ما هم مشخص است. 

افسری درباره اینکه باشگاه گل گهر به سمت جوانگرایی رفته است، گفت: به نظرم فوتبال ما نیاز دارد تا نسل جدیدی از جوانان به آن ترزیق شود و پوست اندازی باید صورت بگیرد. باشگاه گل گهر هم به این قضیه اعتقاد داشته است که باید فوتبال کشورمان توسعه پیدا کند وبر روی جوانان سرمایه گذاری کردیم و هر سال هم این کار را انجام می‌دهیم و ۲، ۳ بازیکن جوان را به فوتبال کشورمان معرفی کردیم. امسال هم جوانان خوبی گرفتیم و با نظر کادر فنی، بازیکنانی گرفتیم که از لحاظ کیفی، سن و قیمت مناسب باشگاه باشند. 

او درباره اینکه باشگاه گل گهر بازیکن خارجی جذب می‌کند، بیان کرد: فعلا برنامه‌ای برای جذب بازیکن خارجی نداریم و باید ببینیم که شرایط به چه صورت می‌شود. 

سرپرست گل گهر درباره اینکه مهدی رحمتی درخواست جذب دستیار نداده است، گفت: نه، ما با همین کادر فنی ادامه می‌دهیم تا ببینیم شرایط کشور به چه صورت می‌شود. 

افسری درباره اینکه ورزشگاه سیرجان آماده مسابقات لیگ برتر فوتبال است، گفت: بله، ما برای میزبانی مشکلی نداریم و ورزشگاه سیرجان آماده برگزاری مسابقات است. 

او درخصوص هدف باشگاه گل گهر سیرجان درفصل جدید گفت: هدف باشگاه گل گهر هر سال مشخص است و همیشه سعی کردیم با تیم اقتصادی و معقول جزو تیم‌های بالای جدول باشیم و امسال هم همین هدفمان است.

برچسب ها: تیم فوتبال گل گهر سیرجان ، لیگ نخبگان آسیا
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