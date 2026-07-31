باشگاه پرسپولیس تعدادی از بازیکنانی که سابقه حضور در آکادمی استقلال را دارند، جذب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس با جذب محمدمهدی محبی، تعداد بازیکنانی که سابقه حضور در رده‌های پایه یا تیم بزرگسالان استقلال را دارند، افزایش داد.

پیش از این نیز محمدحسین صادقی، پوریا شهرآبادی و محمدمهدی زارع که همگی سابقه حضور در آکادمی استقلال را داشتند، راهی پرسپولیس شده بودند.

ابوالفضل جلالی هم پس از پنج فصل حضور در استقلال، تابستان امسال به پرسپولیس پیوست.

 حالا پرسپولیس با جذب این بازیکنان، بخش مهمی از روند جوان‌سازی خود را با استفاده از نفراتی پیش می‌برد که روزی در استقلال حضور داشتند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال استقلال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
رامین رضاییان ، محمد نادری ، آرمان رمضانی و محمد قاضی پرسپولیسی هایی بودند که در این سالها به استقلال رفتند.
بازیکنی مثل روزبه چشمی هم عضو تیم جوانان پرسپولیس بود و حالا در استقلال است.
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
نمک نخورید و نمکدان بشکنید استقلالي‌ها....
۴
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Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۰:۳۸ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
محبی اگه پنجره باز بود میومد استقلال
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