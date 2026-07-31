باشگاه پرسپولیس تعدادی از بازیکنانی که سابقه حضور در آکادمی استقلال را دارند، جذب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس با جذب محمدمهدی محبی، تعداد بازیکنانی که سابقه حضور در رده‌های پایه یا تیم بزرگسالان استقلال را دارند، افزایش داد.

پیش از این نیز محمدحسین صادقی، پوریا شهرآبادی و محمدمهدی زارع که همگی سابقه حضور در آکادمی استقلال را داشتند، راهی پرسپولیس شده بودند.

ابوالفضل جلالی هم پس از پنج فصل حضور در استقلال، تابستان امسال به پرسپولیس پیوست.

حالا پرسپولیس با جذب این بازیکنان، بخش مهمی از روند جوان‌سازی خود را با استفاده از نفراتی پیش می‌برد که روزی در استقلال حضور داشتند.