باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمید استیلی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره اینکه ۱۸ تیمی شدن لیگ برتر فوتبال را چطور ارزیابی میکند، اظهار کرد: امیدوارم با ۱۸ تیمی شدن لیگ، تقویم مناسب و دقیقی را داشته باشیم. از همه مهمتر حضور هواداران است و از همین الان به دنبال این نباشیم که بازیها بدون تماشاگر باشد، چون اصلا فوتبال بدون تماشاگر لذت ندارد. تماشاچی عامل انگیزه در بین بازیکنان است و اصلا اگر تماشاگر نباشد، بازی، روح ندارد. بازیها باید بابرنامه و با تماشاگر باشند و اینها حرف اول را در فوتبال میزنند.
استیلی درباره اینکه ایران توانایی برگزاری لیگ ۱۸ تیمی را دارد، گفت: بله، ما کشور پهناوری هستیم و پتانسیلش هم داریم و فقط باید برنامه ریزی کنیم. اگر مدیران فوتبال سر جای خود باشند، قطعا هم میتوانیم تیمهای خوبی داشته باشیم و هم برنامه ریزی خوبی هم کنیم. ما منتظر بودیم تا در مورد قرارداد بازیکنان شفافیت صورت بگیرد، اما هیچ شفافیتی نیست و هر چه صحبت کنیم به جایی هم نمیرسیم.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه پرسپولیس با این اسکواد میتواند در لیگ برتر موفق شود، گفت: در ابتدا یک خسته نباشید به بازیکنان جدا شده از پرسپولیس میگویم که اینها هم زحمت خود را کشیدند و این قانون فوتبال است که یک روز میآییم و یک روز هم میرویم و یا بازنشسته و یا از هواداران پرسپولیس خداحافظی میکنیم. امیدوارم بازیکنان جدا شده هر جا هستند موفق باشند. تارتار سرمایه کشور هست و باید حفظش کنیم. با تجربهای که تارتار دارد حضور در پرسپولیس آزمون بزرگی برای او هست. هواداران و باشگاه پرسپولیس همیشه میخواهند قهرمان شوند و به کمتر از قهرمانی فکر نمیکنند. اما هواداران ما باهوش و بافهیم هستند. اگر پرسپولیس فوتبال خوبی هم ارائه بدهد، هوادار راضی هست، اما با نقل و انتقالاتی که انجام شده باید ببینم سرخپوشان موفق میشوند یا نه! تارتار بیان کرده که بازیکنان جذب شده از گل گهر با تفکرات من آشنا هستند، حالا او این انتخاب کرده و باید به انتخابش احترام بگذاریم.
او ادامه داد: در همه جای دنیا کمیته فنی وجود دارد که بازیکنان را انتخاب میکند، اما متاسفانه مشخص نیست چرا این کمیتهها در باشگاهها تشکیل نمیشود و مدیرعامل و سرمربی تصمیم میگیرند که چه بازیکنی بیاید و چه بازیکنی نیاید. در همه جای دنیا، مربی اسامی بازیکنانش را به باشگاه میدهد و این لیست در اختیار کمیته فنی قرار میگیرد. در فوتبال ما قیمت یک میلیون تومانی میشود ۱۰ میلیون تومان و این درست نیست.
او درباره اینکه امسال هم تعداد وینگرهای پرسپولیس زیاد هستند، اظهار کرد: من سال گذشته هم گفتم که چرا ما باید آن قدر وینگر بگیریم و به خاطر همین از پرسپولیس جدا شدم. من گفتم که تیم باید در همه پستها تعادل داشته باشد و آن تعادل را رعایت نکردیم و دیدید که تیم پرسپولیس چه شرایطی برایش پیش آمد و در لیگ برتر و جام حذفی موفق نبودیم. همچنین مربی جوانی به نام وحید هاشمیان را آوردیم و سوزاندیم.
او درباره اینکه با بازگشت اوسمار به پرسپولیس موافق بود، گفت: ما تعیین کننده نیستیم و کسانی که او را آوردند باید جواب بدهند. اوسمار کارنامه خوبی داشت و مردم از آمدن او به ایران راضی بودند، اما دیدید که این مربی هم تاثیری در پرسپولیس نگذاشت و این مستلزم برنامه ریزی است و فکر کنیم که چه کسی را میخواهیم وارد باشگاه پرسپولیس کنیم و چه بازیکنانی را میگیریم. ما خودمان بازیکنان جوان خوبی داشتیم، اما همینها هم دادیم رفتند. ما باید ببینیم که ورودی و خروجی ما از لحاظ مالی و فنی چه چیزی نصیب ما میکند. همه سرمایه باشگاه پرسپولیس، مردم هستند و مردم با برد این تیم خوشحال میشوند و با باخت این تیم اشک میریزند. ما باید اول فکرمان مردم باشد و در بحث مدیریتی سعی کنیم که زیرساخت مان درست شود و تا این زیرساخت مان درست نشود، کاری نمیشود انجام داد.
او افزود: ساخت یک استادیوم ۴۰، ۵۰ هزار نفری برای باشگاه پرسپولیس کاری ندارد و از همین الان شروع به ساخت ورزشگاه کنیم. امیدوارم این کار عملی شود، چون به نفع فوتبال کشورمان است.
استیلی درباره اینکه بعضیها میگویند که امیر قلعه نویی پتانسیل لازم برای اینکه با تیم ملی قهرمان جام ملتهای آسیا شود را ندارد، گفت: ما نمیتوانیم بگوییم که نتایج تیم ملی در جام جهانی خوب و یا بد بود، چون شرایطی داشت. اکثرا از نتایج تیم ملی راضی نبودند، چون شرایط به صورتی بود که اگر میتوانستیم بازی اول را ببریم، احتمال صعود کردن به مرحله بعدی وجود داشت، اما نتوانستیم. البته هیچ وقت هم آدمهای فنی با سرمربی تیم نشستند تا در این باره صحبت کنند. به نظرم نقد تیم ملی فوتبال باید منصفانه و در کمال ادب باشد. الان فوتبال ما دوقطبی شده است و ما باید از این دوقطبی دربیاییم. وقتی فوتبال میتواند مردم را خوشحال کند باید همه دست به دست هم بدهیم تا فوتبال یک تیکه شود و همه هم میدانند که فوتبال ۲ تیکه شده است. ما باید به حرف مردم احترام بگذاریم. تاریخ فوتبال نشان میدهد افرادی که منافع تیمی و کشور را به منافع شخصی خود ترجیح میدهند، همیشه ماندگار هستند.