باشگاه خبرنگاران جوان - در بیست وهفتمین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوزات اخیر ارتش تروریستی آمریکا به کشورمان و حمله وحشیانه به منزل مسکونی در جزیره قشم، ساعاتی قبل، «آشیانه جنگنده ها»، «سامانههای ارتباطات ماهوارهای» و «انبارهای تجهیزات» این ارتش کودک کش، در پایگاه احمدالجابر کویت، هدف پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت.
پایگاه احمدالجابر کویت، نقش عمدهای در عملیاتهای هوایی و نظارتی آمریکا ایفا کرده و فراتر از نقش عملیاتی، از کانونهای حیاتیِ پشتیبانیِ هواییِ برای ارتش تروریستی آمریکا محسوب میشود.
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکومیت حمله به منازل مسکونی غیرنظامیان در قشم، آن را نقض آشکار اصول انسانی و نمونهای دیگر از جنایات جنگی دشمن مکار دانست و تاکید کرد: جنایتها، تحریمها و تهدیدها، ایران را در دفاع مقدس خود، متحدتر و منسجمتر میسازد.
روابط عمومی ارتش افزود: حملات قاطع، گسترده و پرحجم ارتش و سپاه، رهگیری پهپادها و موشکهای ایران را برای دشمن با وجود بکارگیری پیشرفتهترین سامانههای پدافندی و تقویت آن، بسیار پرهزینه و دشوار ساخته و دشمن خبیث مجبور است با سانسورهای شدید، مانع انتشار اخبار آسیب ها، کشتهها و مصدومان شود.