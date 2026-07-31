باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نبض زنده خیابان + فیلم

اجتماعات دفاع از وطن و خونخواهی امام شهید به صد و پنجاه و دومین شب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم دیشب نیز با حضور در تجمعات، ضمن حمایت از ضربات کوبنده نیروهای مسلح به دشمن، بر ایستادگی، وحدت و دفاع از وطن تأکید کردند.

 

مطالب مرتبط
نبض زنده خیابان + فیلم
young journalists club

صد و چهل و هشتمین شب همبستگی مردم ایران + فیلم

نبض زنده خیابان + فیلم
young journalists club

تسلط ایران بر تنگه هرمز، خواست و مطالبه مردم + فیلم

نبض زنده خیابان + فیلم
young journalists club

تأکید مردم بر حمایت از جنوب تا شکست کامل دشمن + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم
۲۸۶۸

بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم
۱۱۴۴

عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
از تقابل تا عقب‌نشینی + فیلم
۷۳۹

از تقابل تا عقب‌نشینی + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم
۷۱۲

شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
کارت غزه روی میز انتخابات آمریکا + فیلم
۶۶۲

کارت غزه روی میز انتخابات آمریکا + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha