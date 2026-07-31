نبض زنده خیابان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u06cc\u0634\u0628 \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u062c\u0645\u0639\u0627\u062a\u060c \u0636\u0645\u0646 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0636\u0631\u0628\u0627\u062a \u06a9\u0648\u0628\u0646\u062f\u0647 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u0628\u0647 \u062f\u0634\u0645\u0646\u060c \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u06af\u06cc\u060c \u0648\u062d\u062f\u062a \u0648 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u0648\u0637\u0646 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n