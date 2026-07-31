باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شورای صلح غزه روز جمعه اعلام کرد که حماس به‌طور رسمی با نقشه راهی تفصیلی برای اجرای مراحل بعدی آتش‌بس موافقت کرده است. بر اساس بیانیه این نهاد، برای نخستین بار، حماس متعهد شده است برنامه‌ای اجرایی برای واگذاری همه سلاح‌های خود را عملی کند و در ادامه آن، خروج نیرو‌های اسرائیلی از غزه انجام خواهد شد.

این توافق، حاصل ماه‌ها مذاکرات فشرده برای پیشبرد چشم‌انداز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در زمینه ایجاد ساختار جدید حکمرانی، امنیت، بازسازی و احیای اقتصادی غزه است. شورای صلح تأکید کرد که این طرح اجرایی، زمینه را برای خلع سلاح کامل حماس و آغاز روند خروج نیرو‌های اسرائیلی فراهم می‌کند و مزایای قابل‌توجهی برای مردم غزه به همراه خواهد داشت.

دونالد ترامپ نیز روز پنج‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس این توافق را «تاریخی» خواند و آن را گامی بزرگ در مسیر صلح و امنیت پایدار توصیف کرد. به گفته وی، این توافق در مراحل دقیق و از پیش برنامه‌ریزی‌شده اجرا خواهد شد. پس از تکمیل روند خلع سلاح، نیرو‌های اسرائیلی عقب‌نشینی کرده و یک نیروی بین‌المللی تثبیت امنیت، به همراه یک نیروی پلیس جدید فلسطینی، مسئولیت تأمین امنیت غزه را بر عهده خواهند گرفت.

ترامپ با تأکید بر اینکه رویدادی مانند ۷ اکتبر تکرار نخواهد شد، از نقش میانجی‌گران مصر، قطر و ترکیه قدردانی کرد و این دستاورد را نقطه‌عطفی در اجرای طرح ۲۰ ماده‌ای خود برای غزه دانست.

منبع: الجزیره