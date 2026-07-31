باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور در صبح امروز (۹ مرداد ۱۴۰۵)، اظهار کرد: تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محور‌های شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی افزود: در محور‌های منتهی به مرز‌ها نیز تردد در محور‌های ایلام–مرز مهران، بستان–مرز چذابه، پیرانشهر–مرز تمرچین، خرمشهر–مرز شلمچه، قصرشیرین–مرز خسروی و مریوان–مرز باشماق روان گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت ترافیکی محور حمیل–سرابله–ایلام گفت: در محدوده تونل آزادی این محور، در مسیر رفت و برگشت، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

سرهنگ محبی همچنین از انسداد محور شریانی بندرعباس–لار در محدوده کلمتعلی خبر داد و تصریح کرد: تردد از مسیر جایگزین کهورستان–منبع آب–بندرعباس انجام می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محور بندرترکمن–بندرگز (جاده ساحلی) نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.