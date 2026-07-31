باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده است که با پایان یافتن فرآیند خلع سلاح، یک نیروی تثبیتکننده بینالمللی به همراه یک پلیس تازهتأسیس فلسطینی، مسئولیت تأمین امنیت غزه را بر عهده خواهند گرفت.
به گزارش تاس از واشنگتن، دونالد ترامپ روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت که با خلع سلاح کامل حماس، نظامیان اسرائیلی از نوار غزه خارج خواهند شد. او این اقدام را «نقطه عطفی مهم در اجرای طرح ۲۰ مادهای» خود خواند و تأکید کرد که این توافق در مراحلی ساختاریافته اجرا خواهد شد.
به ادعای ترامپ، این توافق «گامی حیاتی به سوی اداره غزه توسط یک دولت جدید فلسطینی است که با هیئت صلح همکاری نزدیکی برای کمک به مردم فلسطین خواهد داشت.» او افزود که اسرائیل نیز امنیت مورد نظر خود را به دست خواهد آورد و غزه دیگر به پایگاهی برای حملات تبدیل نخواهد شد.
رئیسجمهور آمریکا همچنین اعلام کرده که توافقی برای خلع سلاح کامل حماس و تمام گروههای مسلح دیگر در غزه حاصل شده است. او در شبکه اجتماعی خود نوشت که این «گامی عظیم در مسیر صلح و امنیت پایدار» است و از میانجیگران (مصر، قطر و ترکیه) و تیم خود برای تلاشهایشان قدردانی کرد.
منبع: تاس