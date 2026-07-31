ترامپ مدعی شد پس از خلع سلاح حماس، نیروی بین‌المللی و پلیس فلسطینی امنیت غزه را برعهده می‌گیرند و نظامیان اسرائیلی از غزه خارج خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده است که با پایان یافتن فرآیند خلع سلاح، یک نیروی تثبیت‌کننده بین‌المللی به همراه یک پلیس تازه‌تأسیس فلسطینی، مسئولیت تأمین امنیت غزه را بر عهده خواهند گرفت.

به گزارش تاس از واشنگتن، دونالد ترامپ روز پنج‌شنبه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت که با خلع سلاح کامل حماس، نظامیان اسرائیلی از نوار غزه خارج خواهند شد. او این اقدام را «نقطه عطفی مهم در اجرای طرح ۲۰ ماده‌ای» خود خواند و تأکید کرد که این توافق در مراحلی ساختاریافته اجرا خواهد شد.

به ادعای ترامپ، این توافق «گامی حیاتی به سوی اداره غزه توسط یک دولت جدید فلسطینی است که با هیئت صلح همکاری نزدیکی برای کمک به مردم فلسطین خواهد داشت.» او افزود که اسرائیل نیز امنیت مورد نظر خود را به دست خواهد آورد و غزه دیگر به پایگاهی برای حملات تبدیل نخواهد شد.

ترامپ از توافق تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس خبر داد

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اعلام کرده که توافقی برای خلع سلاح کامل حماس و تمام گروه‌های مسلح دیگر در غزه حاصل شده است. او در شبکه اجتماعی خود نوشت که این «گامی عظیم در مسیر صلح و امنیت پایدار» است و از میانجی‌گران (مصر، قطر و ترکیه) و تیم خود برای تلاش‌هایشان قدردانی کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: دولت ترامپ ، شورای صلح ، غزه ، جنبش حماس
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
هر جا پای آمریکا باشه یعنی بدبختی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
حتما اسراییل از غزه میره بیرون حتمننننن
امریکای دروغگو ضمانت اسراییل دروغگو را میکنه
مگه اسراییل دیوانه است که برخلاف علت به وجود آمدن خودش رفتار کنه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
واقعا برا حماس متاسف شدم
عقل هم خوب چیزیه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
کاش فریبی در کار نباشد .
مصر و قطر و ترکیه باید از امن بودن غزه از لحاظ بمب گذاری نکردن رژیم صهیونیستی و خنثی سازی بمب های عمل نکرده اطمینان حاصل کنند . اسرائیل سابقه چنین جنایتی را داشته و دارد . این سه کشورباید بفکر آبروی خود وجان مردم غزه باشند .
خدا بخیر کنه ......انشاءالله .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا.
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