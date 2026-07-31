رئیس جمهوری آمریکا همزمان با تکرار لفاظی و توهمات خود علیه ایران اعلام کرد که «مطمئن نیست» به اوکراین اجازه دهد موشک‌های پاتریوت را تولید کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ در مصاحبه تلفنی با فایننشال تایمز که پنجشنبه شب به وقت محلی منتشر شد، گفت که «مطمئن نیست» که آیا واشنگتن به اوکراین مجوز تولید موشک‌های پاتریوت را خواهد داد یا نه، و افزود که «ما در حال بررسی آن هستیم.»

ترامپ گفت: «این یک سلاح فوق‌العاده است و... باید کمی درباره اینکه به چه کسانی مجوز می‌دهیم، محتاط باشیم. ما اصولا برای تجهیزات مجوز تولید صادر نمی‌کنیم.»

اظهارات ترامپ دو روز پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین در کاخ سفید مطرح شد.

زلنسکی این دیدار را «خوب» توصیف کرده و گفته بود دو طرف درباره «تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت و چند ایده دیگر» گفت‌و‌گو کرده‌اند.

ترامپ اوایل ژوئیه و در جریان نشست ناتو در ترکیه گفته بود واشنگتن به کی‌یف مجوز تولید موشک‌های پاتریوت را خواهد داد.

زلنسکی پس از دیدار روز سه‌شنبه در کاخ سفید گفت: ترامپ پذیرفت که مجوز‌ها را در اختیار ما قرار دهد. او همچنین افزود که به‌تازگی با نمایندگان شرکت‌های سازنده سامانه پاتریوت دیدار کرده است.

وی گفت: «با نمایندگان بخش تولید دیدار داشتم... امیدوارم بتوانیم به تولید مشترک دست پیدا کنیم. این موضوع بسیار مهم است.»

ترامپ به فایننشال تایمز گفت تمرکز او بر پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین است و دو فرستاده او، جرد کوشنر و استیو ویتکاف، برای نخستین بار در روز‌های آینده به اوکراین سفر خواهند کرد.

او ادعا کرد: «به سادگی، ما می‌خواهیم جنگ روسیه و اوکراین پایان یابد. من به دنبال موشک نیستم؛ ما به دنبال صلح هستیم.»

ترامپ درباره ایران نیز در حالیکه خود باعث جنگ افروزی و گسترش درگیری در منطقه شده است، با تکرار توهمات و رویای پیروزی خود مدعی شد: ما ایران را با شکست سختی رو‌به‌رو می‌کنیم.

وی همچنین نسبت به نهایی شدن توافق همکاری هسته‌ای صلح آمیز میان آمریکا و عربستان سعودی که هفته گذشته رونمایی شد، ابراز خوش‌بینی کرد.

رئیس جمهوری آمریکا پیش‌تر گفته بود اجرای این توافق به عادی‌سازی روابط با اسرائیل است.

ترامپ به فایننشال تایمز گفت که با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل درباره عادی‌سازی روابط گفت‌و‌گو کرده است.

رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: «این چیزی است که هر دو بسیار به آن علاقه دارند. ممکن است اتفاق بیفتد.»

با این حال، محمد بن سلمان پیشتر تاکید کرده بود که چنین اقدامی تنها در صورتی ممکن است که اسرائیل گام‌های برگشت ناپذیری در مسیر تشکیل کشور فلسطین بردارد؛ اقدامی که رژیم اسرائیل تاکنون از پذیرش آن خودداری کرده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: دونالد ترامپ ، آمریکا ، اوکراین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
نفرین و مرگ همیشگی بر دولت و سیاست آمریکا باد
۵
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
حرامزاده اپستینی برو به جهنم
۹
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار دیگر جایی در غرب آسیا ندارد / با جنایت راه به جایی نمی‌برند
۸
۱۴
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