باشگاه خبرنگاران جوان- بابک هدایی رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: از ۱۲۴ زائر مراجعه کننده، ۱۰۹ نفر به صورت سرپایی درمان و ۶ نفر هم بستری شدند.

وی از ارائه خدمات درمانی به یک زائر در بیمارستان بوعلی مریوان، سه زائر در بیمارستان قروه، سه زائر در بیمارستان دیواندره و امدادرسانی به ۲ زائر توسط اورژانس استان خبر داد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: روز گذشته، ۱۵۰ لیتر مواد خوراکی غیرمجاز معدوم، ۱۵۰ نمونه گیری و ۵۴ مورد بازرسی از موکب‌ها و مراکز تهیه غذا انجام شد.

هدایی یادآور شد: ۱۴ کارشناس و هفت تیم بهداشتی فعال در مرز باشماق مریوان به زائران اربعین خدمات ارائه می‌دهند.

وی به این هم اشاره کرد که تاکنون ۲ هزار و ۳۳۱ زائر اربعین در مرز باشماق تحت مراقبت قرار گرفته‌اند.

مرز باشماق مریوان برای پنجمین سال مسیر تردد زائران اربعین برای عزیمت به کربلای معلی است.

منبع: ایرنا