رئیس‌جمهور مصر از بررسی حمله به کشتی‌های گازی خبر داد و خواستار کاهش تنش در منطقه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که مقامات همچنان در حال بررسی حمله پهپادی هستند که دو کشتی گازی را در بندر دمیاط هدف قرار داده است. وی همچنین خواستار کاهش تنش در منطقه به منظور جلوگیری از تشدید بیشتر اوضاع امنیتی شد.

این اظهارات در جریان تماس تلفنی با پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، بیان شد. بر اساس بیانیهٔ دفتر ریاست‌جمهوری مصر، این نخستین اظهارنظر عمومی السیسی از زمان حملهٔ روز چهارشنبه محسوب می‌شود که تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.

در این بیانیه آمده است که سانچز حمله پهپادی به دو کشتی گازی را محکوم کرده و همبستگی اسپانیا را با مصر و مردم این کشور ابراز داشته است.

السیسی گفت که مقامات ذی‌صلاح همچنان در حال انجام تحقیقات برای روشن شدن ابعاد و شرایط این حمله هستند.

وی همچنین بر لزوم تشدید تلاش‌های مصر، اسپانیا، اروپا و جامعهٔ بین‌المللی به منظور مهار تنش‌های منطقه‌ای و جلوگیری از تشدید بیشتر آن تأکید کرد.

پیش از این، مصطفی مدبولی، نخست‌وزیر مصر، گفته بود که مقامات موفق به بازیابی بقایای پهپاد مورد استفاده در این حمله شده‌اند و در حال انجام تحلیل‌های امنیتی برای تعیین منشأ آن هستند.

عصر روز چهارشنبه، وزارت نفت مصر از وقوع آتش‌سوزی در دو کشتی گازی در این بندر خبر داد، اما علت آن را مشخص نکرد. شرکت امنیت دریایی بریتانیایی «امبری» گزارش داد که یک حمله پهپادی یک تأسیسات ذخیره‌سازی گاز طبیعی مایع شناور متعلق به ایالات متحده و با پرچم جزایر مارشال را در این بندر هدف قرار داده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: کانال سوئز ، مصر ، حمله پهپادی
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