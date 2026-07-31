باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مقتدری - شهادت، نقطه پایان یک زندگی نیست؛ آغاز ماندگاری نام کسانی است که آسایش و امنیت سرزمینشان را بر آرامش خود ترجیح دادند. مردانی که در سخت‌ترین لحظات، آسمان را میدان دفاع از وطن کردند و بی‌هیچ چشمداشتی، جان خود را در راه اعتلای ایران نثار کردند. بازگشت پیکر این قهرمانان، اگرچه داغ فراق را تازه می‌کند، اما یادآور ارزش‌هایی است که هرگز در گذر زمان فراموش نخواهد شد.

آیین تشییع پیکر شهدا، تنها یک مراسم وداع نیست؛ تجدید پیمانی دوباره میان مردم و قهرمانانی است که امنیت امروز را با ایثار دیروز رقم زدند.

در چنین لحظاتی، اشک و افتخار در کنار هم معنا پیدا می‌کنند و حضور پرشور مردم، نشان می‌دهد که فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در قلب جامعه زنده و جاری است.

بازگشت هر شهید به زادگاهش، روایت ناتمام حماسه‌ای است که سال‌ها پیش آغاز شده و هنوز در حافظه تاریخی ملت ادامه دارد.

این بازگشت، نه فقط رسیدن پیکری مطهر به خاک وطن، بلکه بازگشت عزت، غیرت و خاطره مردانی است که پرواز را تا بلندای جاودانگی معنا کردند.

شیراز شامگاه پنج‌شنبه هشتم مرداد، در فضایی آکنده از اندوه و غرور، میزبان بازگشت یکی از دلاوران آسمان ایران بود؛ قهرمانی که سال‌ها در کابین جنگنده، مسئولیت پاسداری از آسمان میهن را بر دوش داشت و سرانجام نام خود را در فهرست جاودانه شهیدان ثبت کرد.

پیکر مطهر شهید خلبان مجید کاظمی، خلبان شجاع جنگنده‌های سوخو-۲۴، پس از ماه‌ها انتظار و احراز شهادت، از آب‌های خلیج فارس به وطن بازگشت و در میان استقبال گسترده مردم، آخرین سفر خود را به سوی زادگاهش آغاز کرد؛ سفری که پایان آن، آرام گرفتن در آغوش خاکی بود که برای دفاع از آن جان خود را فدا کرده بود.

میدان امام حسین (ع) شیراز در این شب، تنها یک میدان شهری نبود؛ به صحنه‌ای از عشق، وفاداری و حماسه تبدیل شده بود. هزاران نفر از مردم با چشمانی اشک‌بار و دل‌هایی سرشار از افتخار، برای بدرقه این فرزند رشید ایران گرد هم آمدند و با حضور خود، بار دیگر ارادتشان را به مقام شامخ شهیدان نشان دادند.

بازگشت این عقاب تیزپرواز، یادآور حقیقتی ماندگار بود؛ اینکه راه مردان خدا هرگز به فراموشی سپرده نمی‌شود و خون شهید، چراغی است که مسیر عزت و سربلندی یک ملت را روشن نگه می‌دارد. پروازی که روزی از دل آسمان آغاز شده بود، اینک در آرامش خاک وطن به جاودانگی رسید.

در این مراسم، سکوت سنگین جمعیت بار‌ها با نوای تکبیر و شعار‌های حماسی شکسته می‌شد. از نوجوانانی که با نگاهی آمیخته به تحسین و غرور تابوت شهید را بدرقه می‌کردند تا سالخوردگانی که اشک‌هایشان خاطرات سال‌های دفاع و ایثار را زنده می‌کرد، همه یک پیام مشترک داشتند؛ اینکه شهید خلبان مجید کاظمی تنها یک نظامی نبود، بلکه نماد تعهد، شجاعت و غیرت ملی بود که پس از سال‌ها دوری، سرانجام بر دستان مردم قدرشناس، به خانه بازگشت.