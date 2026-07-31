مردم شیراز شامگاه پنج‌شنبه با حضور گسترده در آیین تشییع پیکر شهید خلبان مجید کاظمی، از یکی از خلبانان شجاع نیروی هوایی که پس از احراز شهادت به وطن بازگشته بود، وداعی باشکوه و ماندگار به عمل آوردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مقتدری - شهادت، نقطه پایان یک زندگی نیست؛ آغاز ماندگاری نام کسانی است که آسایش و امنیت سرزمینشان را بر آرامش خود ترجیح دادند. مردانی که در سخت‌ترین لحظات، آسمان را میدان دفاع از وطن کردند و بی‌هیچ چشمداشتی، جان خود را در راه اعتلای ایران نثار کردند. بازگشت پیکر این قهرمانان، اگرچه داغ فراق را تازه می‌کند، اما یادآور ارزش‌هایی است که هرگز در گذر زمان فراموش نخواهد شد.

آیین تشییع پیکر شهدا، تنها یک مراسم وداع نیست؛ تجدید پیمانی دوباره میان مردم و قهرمانانی است که امنیت امروز را با ایثار دیروز رقم زدند.

در چنین لحظاتی، اشک و افتخار در کنار هم معنا پیدا می‌کنند و حضور پرشور مردم، نشان می‌دهد که فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در قلب جامعه زنده و جاری است.

بازگشت هر شهید به زادگاهش، روایت ناتمام حماسه‌ای است که سال‌ها پیش آغاز شده و هنوز در حافظه تاریخی ملت ادامه دارد.

این بازگشت، نه فقط رسیدن پیکری مطهر به خاک وطن، بلکه بازگشت عزت، غیرت و خاطره مردانی است که پرواز را تا بلندای جاودانگی معنا کردند.

شیراز شامگاه پنج‌شنبه هشتم مرداد، در فضایی آکنده از اندوه و غرور، میزبان بازگشت یکی از دلاوران آسمان ایران بود؛ قهرمانی که سال‌ها در کابین جنگنده، مسئولیت پاسداری از آسمان میهن را بر دوش داشت و سرانجام نام خود را در فهرست جاودانه شهیدان ثبت کرد.

پیکر مطهر شهید خلبان مجید کاظمی، خلبان شجاع جنگنده‌های سوخو-۲۴، پس از ماه‌ها انتظار و احراز شهادت، از آب‌های خلیج فارس به وطن بازگشت و در میان استقبال گسترده مردم، آخرین سفر خود را به سوی زادگاهش آغاز کرد؛ سفری که پایان آن، آرام گرفتن در آغوش خاکی بود که برای دفاع از آن جان خود را فدا کرده بود.

میدان امام حسین (ع) شیراز در این شب، تنها یک میدان شهری نبود؛ به صحنه‌ای از عشق، وفاداری و حماسه تبدیل شده بود. هزاران نفر از مردم با چشمانی اشک‌بار و دل‌هایی سرشار از افتخار، برای بدرقه این فرزند رشید ایران گرد هم آمدند و با حضور خود، بار دیگر ارادتشان را به مقام شامخ شهیدان نشان دادند.

بازگشت این عقاب تیزپرواز، یادآور حقیقتی ماندگار بود؛ اینکه راه مردان خدا هرگز به فراموشی سپرده نمی‌شود و خون شهید، چراغی است که مسیر عزت و سربلندی یک ملت را روشن نگه می‌دارد. پروازی که روزی از دل آسمان آغاز شده بود، اینک در آرامش خاک وطن به جاودانگی رسید.

در این مراسم، سکوت سنگین جمعیت بار‌ها با نوای تکبیر و شعار‌های حماسی شکسته می‌شد. از نوجوانانی که با نگاهی آمیخته به تحسین و غرور تابوت شهید را بدرقه می‌کردند تا سالخوردگانی که اشک‌هایشان خاطرات سال‌های دفاع و ایثار را زنده می‌کرد، همه یک پیام مشترک داشتند؛ اینکه شهید خلبان مجید کاظمی تنها یک نظامی نبود، بلکه نماد تعهد، شجاعت و غیرت ملی بود که پس از سال‌ها دوری، سرانجام بر دستان مردم قدرشناس، به خانه بازگشت.

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برچسب ها: شهید کاظمی ، تشییع ، شیراز ، خلبان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
وطن پرستان واقعی اینها هستند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
روحشان قرین رحمت الهی، نباید به این قهرمانان اجازه پرواز می دادند چون سوخو ۲۴ توانایی مقابله با اف ۱۵ و اف ۱۶ و پدافند پیشرفته را ندارد . این جنگنده سال نود و یک میلادی وارد ایران شد . قدیمی است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
اینو خود این چهار شهید
بهتر از شما میدونستن

اصل هدف اونا
انهدام پایگاه ها تو قطر بوده

نه جان شون

لطفا بجای شهدا تصمیم نگیرید
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۵:۲۷ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
نظامی ها با کمترین حقوق و بی ادعاترین افراد هستند و وقتی وارد نیروهای مسلح میشوی اولین چیزی که فرد می گیرند ازمایش DNA می باشد چونکه احتمال شهادت فرد زیاد در حین خدمت می باشد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۶ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
بعضی خدمت ها
شغل نیس
عشق هس
عشق ب وطن مانند خلبانی
عشق به انسانیت مانند پزشکی
عشق به انسان سازی مانند معلمی

نهایت ارزوی اینا فدا شدن هس در حد شهادت

وقتی ب اینا عشق ندارین
لطفا وارد اینا نشین

چون دیدم بعضی ها بخاطر درامد زایی و همچشمی اینا و ب عنوان شغل انتخاب کردن نتیجه ش شده : برادرکشی، خیانت ب کشور، خودکشی‌....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
خداوند این شهید عزیز را قرین رحمت خود قرار دهد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
روحت شاد قهرمان
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۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
دل های ما نیز پیش شماست. ما به این شهدا مدیون هستیم
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۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
سلام درود به تمام شهدای ایران زمین
۵
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