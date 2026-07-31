\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631\u0634\u062f\u0647\u060c \u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0627\u0632 \u0644\u062d\u0638\u0647 \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f \u0628\u0647 \u0645\u0642\u0631 \u06af\u0631\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0631\u0628\u06cc\u0644 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n