باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نمایی دیگر از لحظهٔ اصابت پهپاد به مقر تروریست‌ها در اربیل عراق + فیلم

تصاویر جدید، لحظه اصابت پهپاد به مقر تروریست‌ها در اربیل عراق را نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویر منتشرشده، نمایی دیگر از لحظه اصابت پهپاد به مقر گروه‌های تروریستی در اربیل عراق را به تصویر کشیده است.

 

مطالب مرتبط
نمایی دیگر از لحظهٔ اصابت پهپاد به مقر تروریست‌ها در اربیل عراق + فیلم
young journalists club

 وقوع آتش‌سوزی پس از اصابت پهپادها در اربیل + فیلم

نمایی دیگر از لحظهٔ اصابت پهپاد به مقر تروریست‌ها در اربیل عراق + فیلم
young journalists club

دار مجازات عاقبت دو جاسوس خائن به ملت ایران + فیلم

نمایی دیگر از لحظهٔ اصابت پهپاد به مقر تروریست‌ها در اربیل عراق + فیلم
young journalists club

ضربات سنگین سپاه به مواضع آمریکا در اردن و اربیل + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم
۲۸۶۸

بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم
۱۱۴۴

عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
از تقابل تا عقب‌نشینی + فیلم
۷۳۹

از تقابل تا عقب‌نشینی + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم
۷۱۲

شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
کارت غزه روی میز انتخابات آمریکا + فیلم
۶۶۲

کارت غزه روی میز انتخابات آمریکا + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha