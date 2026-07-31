باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - در فصل تابستان نسبت به دیگر فصل ها جوانان و نوجوانان اشتیاق بیشتری به موتور سواری دارند.

متاسفانه طبق آمار دریافتی بحران تصادفات موتور سیکلت در میان نوجوانان رو به افزایش است.

سرهنگ نصرالله نصیریان، پلیس راهور استان گیلان در اظهاراتی تکان‌دهنده، وضعیت تصادفات معابر در استان گیلان را مورد بررسی قرار داد گفت : بر اساس آمارها، موتورسیکلت‌ها عامل بیش از نیمی از حوادث رانندگی در استان هستند.

وی با بیان اینکه طبق داده‌های آماری، ۵۲ درصد از کل تصادفات معابر، مربوط به کاربران موتورسیکلت است، افزود : نکته نگران‌کننده و حائز اهمیت، تمرکز این حوادث در میان رده سنی بسیار پایین است؛ به‌طوری که ۴۳ درصد از متخلفان و آسیب‌دیدگان موتورسواری، نوجوانان ۱۶ تا ۱۷ ساله هستند.

وی تصریح کرد : این آمار نشان‌دهنده نیاز مبرم به بازنگری در فرهنگ رانندگی و نظارت دقیق‌تر والدین بر فرزندان است.

پلیس راهور استان گیلان ضمن تأکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات، از تمامی شهروندان و به‌ویژه خانواده‌ها انتظار داریم تا نسبت به نظارت بر فرزندان خود، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.