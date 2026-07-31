مهلت پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۵ اعلام شد

طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مؤدیانی که حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۵ از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند، از بخشودگی برخوردار خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد هادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مؤدیانی که حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۵ از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار خواهند شد.

بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی «جزئیات اطلاعات معاملات» اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان، برای فصل بهار ۱۴۰۵ تا پایان روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ تمدید شد.

آخرین مهلت تکمیل فرم الکترونیکی از طریق بارگذاری فایل،پایان روز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ است و در روز ۲۵ مرداد، ثبت اطلاعات به‌صورت موردی امکان‌پذیر خواهد بود.

مؤدیانی که تا پایان روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده بهار را به‌صورت نهایی ذخیره کنند، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بند «ب» ماده ۳۶ نیز بهره‌مند می‌شوند.

 

مؤدیان برای استفاده از این بخشودگی‌ها باید در مهلت مقرر از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند.

برچسب ها: مالیات ، نظام مالیاتی
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