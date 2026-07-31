رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با حضور در استودیوی رادیو اربعین، این شبکه را «خیمه عزای سیدالشهدا (ع)» و افتخار رسانه ملی توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، با حضور در استودیوی رادیو اربعین، ضمن قدردانی از دستاندرکاران این شبکه اظهار کرد: «تلاش میکنم هر سال توفیق حضور در جمع همکاران رادیو اربعین را داشته باشم. اگرچه فرصت حضور طولانی در پیادهروی اربعین، مانند بسیاری از مردم عزیز، برای ما فراهم نمیشود، اما دستکم خود را به این خیمه عزای سیدالشهدا (ع) که افتخار رسانه ملی است، میرسانیم تا از همکارانمان قدردانی کنیم.»
وی با اشاره به تفاوت فضای اربعین امسال نسبت به سالهای گذشته افزود: «امسال در مقطع زمانی متفاوتی قرار داریم. حوادث تلخ و تجاوزهای دشمن را پشت سر گذاشتهایم و جمعی از عزیزان و شهدای گرانقدر را از دست دادهایم. در مقابل، ملتی را شاهد هستیم که با وحدت و انسجام برای دفاع از کشور، ارزشها، تمامیت ارضی و انقلاب اسلامی ایستادگی کردهاند. به همین دلیل، حالوهوای اربعین امسال، حالوهوای امت مبعوث است.»
رئیس سازمان صداوسیما ادامه داد: «همه ما در رسانه ملی وظیفه داریم ضمن ادای احترام به ملت بزرگ ایران، از مجاهدتهای آنان در دفاع از کشور و آرمانهایشان قدردانی کنیم. مردم ایران در این ایام نیز با تمسک به آموزههای مکتب عاشورا، توفیق حضور در مراسم عظیم و معنوی اربعین حسینی را پیدا میکنند.»
جبلی با بیان اینکه خدمترسانی به زائران اربعین برای رسانه ملی یک افتخار است، تصریح کرد: «رسانه ملی در این ایام تلاش میکند آنچه زائران حضرت اباعبدالله (ع) باید بدانند، بهموقع در اختیار آنان قرار دهد و همچنین اقدامات و خدمات دستگاههای مختلف را به اطلاع مردم برساند.»
وی مهمترین رسالت رادیو اربعین را انتقال فضای معنوی این مراسم دانست و گفت: «آنچه از همه مهمتر است، رساندن حالوهوای اربعین، ذکر و یاد حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از طریق امواج رادیو به مردم عزیز ایران است و این برای رسانه ملی افتخاری بزرگ محسوب میشود.»
رئیس سازمان صداوسیما در ادامه از تلاشهای مدیران، برنامهسازان، گزارشگران، صدابرداران و همه عوامل رادیو اربعین قدردانی کرد و گفت: «حضور و خدمت در رادیو اربعین رزقی است که نصیب همکاران شده است؛ رزقی که در سایه نام و یاد حضرت سیدالشهدا (ع) و اهلبیت (ع) به دست آمده و توفیق خدمت به زائران آن حضرت را فراهم کرده است.»
جبلی در پاسخ به پرسشی درباره علت استقبال گسترده مخاطبان از رادیو اربعین اظهار کرد: «این اقبال، پیش از هر چیز، از عنایت حضرت سیدالشهدا (ع) به امت حسینی و ملت ایران سرچشمه میگیرد. مردم ایران در طول سالها نشان دادهاند که برای زنده نگه داشتن نام و راه امام حسین (ع) از همه داشتههای خود میگذرند و این پیوند قلبی، رادیو اربعین را به جایگاهی ویژه در میان مخاطبان تبدیل کرده است.»
وی با اشاره به شهدای انقلاب اسلامی و مدافعان کشور افزود: «بسیاری از شهدای عزیز ما با ذکر «یا حسین» به شهادت رسیدند و عشق به حضرت اباعبدالله (ع) در جان آنان موج میزد. یقین داریم که لطف و عنایت آن حضرت شامل حال ملت ایران و همه خادمان اربعین است.»
رئیس سازمان صداوسیما، فضای استودیوی رادیو اربعین را خیمه سیدالشهدا (ع) توصیف کرد و گفت: «هر کس وارد این استودیو میشود، با دیدن پرچمهای مزین به نام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع)، حالوهوای عزای حسینی را احساس میکند. امیدواریم خداوند توفیق خدمت هرچه بیشتر در مسیر ترویج فرهنگ عاشورا و خدمت به زائران اربعین را به همه ما عنایت فرماید.»
رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، در ادامه سخنان خود در رادیو اربعین، با اشاره به روزهای آغازین راهاندازی این شبکه گفت: «در سالهای ابتدایی دهه ۱۳۹۰ و همزمان با آغاز فعالیت رادیو اربعین، امکانات و زیرساختهای مرزهای خروجی کشور و همچنین طرف عراقی به هیچوجه با شرایط امروز قابل مقایسه نبود و در آن زمان با مشکلات متعددی مواجه بودیم.»
وی افزود: «در همان سالها، مسئولان ستاد اربعین و وزارت کشور از صداوسیما میخواستند اطلاعرسانی درباره اربعین با احتیاط بیشتری انجام شود تا ازدحام جمعیت افزایش پیدا نکند، اما حتی اطلاعرسانی عادی نیز اشتیاق مردم برای حضور در این مراسم را بیشتر میکرد؛ چراکه عشق مردم به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نیازی به تبلیغ ندارد.»
جبلی تأکید کرد: «رادیو اربعین بر اساس همین محبت و دلدادگی مردم شکل گرفت و مأموریت آن، خدمترسانی به زائران و گسترش فضای معنوی اربعین در سراسر کشور است.»
رئیس سازمان صداوسیما با قدردانی از دستگاههای مختلف خدمترسان به زائران اربعین اظهار کرد: «امروز دهها دستگاه اجرایی بهصورت مستقیم در خدمت زائران هستند و با توسعه زیرساختها در مرزهای تمرچین، مهران، خسروی، چذابه و سایر گذرگاهها، شرایط ورود و خروج زائران نسبت به سالهای گذشته به شکل محسوسی تسهیل شده است.»
وی با اشاره به فعالیتهای رسانه ملی در یک سال گذشته گفت: «صداوسیما در این مدت چند عملیات بزرگ رسانهای را پشت سر گذاشته است؛ از پوشش جنگها و مراسم تشییع و بزرگداشت «امام مجاهد شهید» گرفته تا همراهی با مردم در برنامهها و اجتماعات مختلف در سراسر کشور. با وجود این حجم از مأموریتها، همکاران رادیو اربعین نیز همچون سالهای گذشته با تمام توان به خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله (ع) ادامه دادهاند.»
جبلی ادامه داد: «از خداوند متعال و حضرت سیدالشهدا (ع) سپاسگزاریم که این توفیق را به همکاران رسانه ملی عطا کردهاند و از همه دستاندرکاران رادیو اربعین که با عشق و اخلاص در این مسیر فعالیت میکنند، صمیمانه قدردانی میکنم.»
وی درباره پویش «۴۰ هزار عهد با رهبر شهید» نیز گفت: «عهد ما این است که شهدا در پیشگاه اولیای الهی شفیع ما باشند تا بتوانیم در رسانه، در تراز انقلاب اسلامی و در شأن کشوری که مسیر حسینی را دنبال میکند، وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهیم.»
رئیس سازمان صداوسیما همچنین با اشاره به حمله به ساختمان شیشهای رسانه ملی اظهار کرد: «بسیاری از مردم نمیدانند که استودیوهای رادیو نیز در همان مجموعه قرار داشت و همکاران رادیویی ما نیز همانند همکاران شبکه خبر، با آگاهی از خطر، در محل کار خود ماندند و حتی برخی پیش از حضور در استودیو با خانوادههایشان خداحافظی کرده بودند.»
وی افزود: «همکاران رادیو نیز در آن حادثه دستکمی از همکاران بخش خبر نداشتند و با روحیهای ایثارگرانه به فعالیت خود ادامه دادند. آنان در خط مقدم اطلاعرسانی حضور داشتند و شایسته بالاترین قدردانی هستند.»
جبلی تصریح کرد: «همه ما با الهام از راه شهدای رسانه و شهدای حقیقت، عهد میبندیم که تا پای جان و آخرین قطره خون، در مسیر انجام وظیفه و زیر پرچم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ایستادگی کنیم.»
رئیس سازمان صداوسیما در بخش دیگری از سخنان خود درباره تغییر فرکانس رادیو اربعین گفت: «از مردم عزیز عذرخواهی میکنم که امسال، برخلاف سالهای گذشته، رادیو اربعین روی موج ۹۵،۵ پخش نمیشود. در جریان جنگ اخیر، برای تقویت اطلاعرسانی، این موج به پخش شبکه خبر اختصاص یافت و با توجه به تداوم شرایط، این تصمیم ادامه پیدا کرد.»
وی افزود: «امسال رادیو اربعین از طریق موج ۱۰۱،۵ مگاهرتز پخش میشود؛ موجی که پیش از این به تلاوت قرآن کریم اختصاص داشت و امیدواریم مخاطبان همچون گذشته همراه این شبکه باشند.»
جبلی در جریان حضور در استودیو رادیو اربعین، با اشاره به درخواست مخاطبان برای دائمی شدن فعالیت رادیو اربعین، گفت: «این مطالبه هر سال از سوی مردم مطرح میشود و نشاندهنده جایگاه ویژه این شبکه در میان مخاطبان است؛ شبکهای که با وجود مناسبتی بودن، همواره در شمار پرمخاطبترین شبکههای رادیویی کشور قرار دارد.»
جبلی افزود: «رادیو اربعین یک شبکه مناسبتی است؛ یعنی در مقطع مشخصی آغاز به کار میکند و پس از پایان ایام اربعین به فعالیت خود خاتمه میدهد، اما با وجود همین دوره زمانی محدود، هر سال در شمار پرمخاطبترین شبکههای رادیویی کشور قرار میگیرد و این موضوع نشان میدهد مردم علاقه دارند در طول سال نیز زمزمه سیدالشهدا (ع) و ذکر نام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را از این شبکه بشنوند.»
وی ادامه داد: «در سالهای گذشته نیز وعده داده بودم که این موضوع را بررسی کنیم. اگر با توجه به محدودیت ظرفیت فرکانسی رادیو بتوانیم تغییراتی در شبکههای رادیویی ایجاد کنیم و امکان تثبیت و دائمی شدن رادیو اربعین را فراهم آوریم، حتماً این کار را انجام خواهیم داد.»
رئیس سازمان صداوسیما خاطرنشان کرد: «تحقق این موضوع تا حدی به محدودیتهای فنی و ظرفیت فرکانسهای رادیویی بستگی دارد و لازم است امکان آزادسازی یک موج رادیویی برای اختصاص دائمی به رادیو اربعین فراهم شود. امیدواریم با رفع این محدودیتها، بتوانیم این خدمت را به مردم عزیز ارائه کنیم.»
منبع: معاونت صدای رسانه ملی