باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - عبدالطاهر عبدالحی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، از افزایش مبادی پروازی ایران ایر برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی در سال جاری خبر داد و گفت: این شرکت در چارچوب مأموریت ملی خود، تعداد ایستگاههای پروازی اربعین را نسبت به سال گذشته افزایش داده و پیشبینی میشود تا پایان عملیات اربعین حدود ۳۵ هزار صندلی در اختیار زائران قرار گیرد.
وی با اشاره به زمانبندی عملیات پروازی اربعین اظهار کرد: عملیات پروازی اربعین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از ۳۱ تیر آغاز شده و تا ۱۶ مرداد ادامه خواهد داشت. در این بازه زمانی، پروازهای ایران ایر از ۱۶ ایستگاه پروازی برنامهریزی شده است.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران افزود: پروازهای اربعین امسال از شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، همدان، کرمان، شیراز، رشت، اردبیل، بیرجند، یزد، ساری، گرگان، سمنان، شاهرود، اراک و بجنورد به مقصد نجف انجام میشود.
عبدالحی با بیان اینکه برخی از این مسیرها برای نخستینبار به عملیات اربعین اضافه شدهاند، گفت: برای نمونه، امسال برای نخستینبار پروازهای اربعین از شهر اراک به مقصد نجف برقرار شده است.
وی ادامه داد: سال گذشته پروازهای اربعین از تعداد کمتری از ایستگاههای پروازی انجام میشد، اما امسال با هدف تسهیل سفر زائران و افزایش دسترسی هموطنان در مراکز استانها، تعداد مبادی پروازی به ۱۶ ایستگاه افزایش یافته است.
مدیرعامل ایران ایر همچنین از آغاز زودتر پروازهای ویژه نهادهای خدمترسان خبر داد و گفت: پروازهای مربوط به نهادهای خدمترسان از ۲۸ تیرماه آغاز شده است.
عبدالحی درباره ظرفیت پیشبینی شده برای جابهجایی زائران اربعین تصریح کرد: تاکنون حدود ۳۰ هزار صندلی برای عرضه برنامهریزی شده است و با توجه به میزان تقاضا، احتمال افزایش پروازهای فوقالعاده نیز وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: پیشبینی میکنیم تا پایان عملیات اربعین در ۱۶ مردادماه، حدود ۳۵ هزار صندلی برای فروش و خدمترسانی به زائران حسینی در اختیار هموطنان قرار گیرد.