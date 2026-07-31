باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اثر انفجار در یک معدن زغالسنگ در جنوب پاکستان، دستکم ۳۴ کارگر جان خود را از دست دادند. آژانس مدیریت بلایای طبیعی این ایالت اعلام کرد که امدادگران همچنان در جستجوی معدنچیان بیشتری هستند که همچنان مفقود میباشند.
سازمان مدیریت بلایای طبیعی ایالت بلوچستان در جنوب این کشور، روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد: «بر اساس اطلاعات دریافتی از تیمهای اعزامی، اجساد ۳۴ نفر پیدا شده است.»
حوادث مرگبار در صنعت استخراج زغالسنگ پاکستان امری رایج است، به ویژه در بلوچستان، جایی که بسیاری از معادن فاقد سیستمهای تهویهٔ مناسب، سامانههای پایش گاز و سایر اقدامات اولیهٔ ایمنی هستند.
کارگران معدن و گروههای صنفی مدتهاست که مالکان معادن را به عدم اجرای مقررات ایمنی و تأمین نکردن تجهیزات حفاظتی کافی متهم میکنند.
با وجود این خطرات و دستمزدهای پایین، هزاران معدنچی برای تأمین معیشت خود به صنعت زغالسنگ در بلوچستان وابسته هستند؛ این ایالت بزرگترین، اما کمتوسعهیافتهترین استان پاکستان است که بیکاری و فقر در آن همچنان گسترده میباشد.
منبع: آناتولی