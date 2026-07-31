باشگاه خبرنگاران جوان - فرانکو بارزی، مدافع افسانه‌ای تیم ملی ایتالیا و باشگاه میلان، که به عنوان یکی از بهترین مدافعان تاریخ فوتبال شناخته می‌شود، در ۶۶ سالگی دار فانی را وداع گفت.

باشگاه میلان با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرد: میلان در سوگ فرانکو بارزی می‌گرید. شخصیت او، مثل پیراهن شماره ۶، برای همیشه بخشی جدایی‌ناپذیر از دی‌ان‌ای و داستان این باشگاه خواهد ماند. تسلیت باشگاه میلان به تمام خانواده بارزی، همان تسلیتی است که هر هوادار روسونری در این زمان سخت به او تقدیم می‌کند.

بارزی که در سال ۱۹۶۰ به دنیا آمد، تمام دوران حرفه‌ای خود را در میلان سپری کرد و با این تیم به افتخارات بی‌شماری از جمله ۶ قهرمانی سری آ، ۳ قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و ۲ قهرمانی جام بین‌قاره‌ای دست یافت.

او همچنین با تیم ملی ایتالیا در جام جهانی ۱۹۸۲ به قهرمانی رسید و در سال ۱۹۹۰ به مقام سومی دست یافت. بارزی به دلیل هوش سرشار، موقعیت‌شناسی عالی و قدرت رهبری، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مدافعان تاریخ شناخته می‌شود.

او پس از بازنشستگی، به عنوان مدیر و مربی در میلان فعالیت کرد و همواره به عنوان نماد وفاداری و تعصب به این باشگاه شناخته می‌شد.