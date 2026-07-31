رئیس فدراسیون والیبال ضمن تأکید بر تداوم حضور پیاتزا تا المپیک ۲۰۲۸، از اجرای برنامه‌های اصلاحی برای تغییر ذهنیت بازیکنان، کاهش تعداد تیم‌های لیگ برتر و عبور از ناکامی لیگ ملت‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال در تشریح وضعیت تیم ملی والیبال پس از پایان لیگ ملت‌ها (VNL) با بیان اینکه تیم در این مسابقات فراتر از ۳ پیروزی کسب نکرد، اعلام کرد برای مسابقات قهرمانی آسیا (انتخابی المپیک)، تیم نیازمند یک «مُسکن» فوری است.

تقوی با اشاره به جلسات خود با اسطوره‌های والیبال همچون موسوی، غفور و محمودی، ریشه چالش‌های کنونی را در «تغییر نسل و فرهنگ متفاوت بازیکنان» دانست و تأکید کرد: «مشکل اصلی با تغییر افراد حل نمی‌شود، بلکه باید ذهنیت‌ها تغییر کند. اگر برای پیشرفت تیم لازم باشد، جراحی ساختاری انجام می‌دهیم.»

رئیس فدراسیون والیبال در خصوص آینده کادر فنی گفت: «سیاست فعلی فدراسیون حفظ روبرتو پیاتزا تا المپیک ۲۰۲۸ است، اما این به معنای چشم‌پوشی از اشتباهات نیست؛ ما نه تحت تأثیر فضای مجازی تصمیم می‌گیریم و نه اصرار به لجبازی داریم.»

وی همچنین با انتقاد از وضعیت لیگ برتر، از برنامه‌های فدراسیون برای کاهش تعداد تیم‌ها جهت کنترل قیمت غیرواقعی بازیکنان، افزایش انضباط مالی و یکسان‌سازی آموزش مربیان خبر داد و افزود از این پس از ظرفیت روان‌شناسان به‌صورت جدی در اردو‌ها استفاده خواهد شد.

برچسب ها: روبرتو پیاتزا ، والیبال ، میلاد تقوی
خبرهای مرتبط
عملکرد نوسانی ایران در لیگ والیبال ملت‌ها
تقوی: امیدواریم همکاری با پیاتزا تا پایان ۲۰۲۸ ادامه داشته باشد+ فیلم
پیاتزا: مشکل از پاسور نیست، تمام تیم باید بهتر شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دو ازبکستانی، تنها خارجی‌های استقلال در فصل جدید
مهاجم گابنی از گل گهر جدا شد
مصدومیت هافبک استقلال در دیدار تدارکاتی
نظری جویباری گزینه اصلی مدیرعاملی استقلال
متاسفانه مدیریت اشتباه فوتبال از حرفه‌ای به سمت آماتور است
سرنوشت پورعلی گنجی در گرو تصمیم باشگاه پرسپولیس
آخرین اخبار
سرنوشت پورعلی گنجی در گرو تصمیم باشگاه پرسپولیس
متاسفانه مدیریت اشتباه فوتبال از حرفه‌ای به سمت آماتور است
دو ازبکستانی، تنها خارجی‌های استقلال در فصل جدید
نظری جویباری گزینه اصلی مدیرعاملی استقلال
مصدومیت هافبک استقلال در دیدار تدارکاتی
مهاجم گابنی از گل گهر جدا شد
حضور مربی اسپانیایی در استقلال مشروط شد
بازگشت تیم ملی والیبال ساحلی به ایران + فیلم
چلسی نقره داغ شد
سومین بازی دوستانه سپاهان مشخص شد
AFC نیز به جمع مخالفان طرح اینفانتینو پیوست
فراستی و اسمعلی راهی فینال شدند/ ارشد به دیدار رده بندی رفت
فولاد خوزستان قرارداد وحید امیری را تمدید کرد + عکس
نگاهی به دوران پرشکوه مربیگری زیدان + فیلم
مازندران قهرمان کشتی آلیش بانوان شد
صعود ۳ آزادکار ایران به نیمه نهایی نوجوانان جهان
گزارشی از حواشی دیدار پایانی لیگ برتر تنیس روی میز + فیلم
افشاگری بزرگ از سهمیه جنجالی ایران در آسیا
گزارشی از همایش ملی ورزش‌های هوایی + فیلم
از خیز مالک PSG برای تصاحب ریاست فیفا تا بازی خداحافظی نیمار + فیلم
کشمکش یوفا و فیفا بر سر فروش سهام جام جهانی + فیلم
خبرهای داغ ورزشی؛ از جنگ یوفا و فیفا تا خرید جدید رئال مادرید
ایران با ترکیبی از جوانان و باسابقه‌ها در جام ریاست فدراسیون جهانی
ایران با حداکثر ظرفیت در قهرمانی والیبال ساحلی آسیا
بازدید معاون وزیر ورزش از آخرین اردوی تیم ملی جوجیتسو بانوان
تقوی: برای احیای والیبال «جراحی ساختاری» می‌کنیم
فرانکو بارزی اسطوره میلان درگذشت
احتمال حضور ۲ بازیکن تستی در تمرینات پرسپولیس
استیلی: هیچ شفافیتی در قرارداد بازیکنان وجود ندارد/ فوتبال ما دو قطبی شده است
سرمایه‌هایی که آکادمی استقلال از دست داد!