باشگاه خبرنگاران جوان- میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال در تشریح وضعیت تیم ملی والیبال پس از پایان لیگ ملتها (VNL) با بیان اینکه تیم در این مسابقات فراتر از ۳ پیروزی کسب نکرد، اعلام کرد برای مسابقات قهرمانی آسیا (انتخابی المپیک)، تیم نیازمند یک «مُسکن» فوری است.
تقوی با اشاره به جلسات خود با اسطورههای والیبال همچون موسوی، غفور و محمودی، ریشه چالشهای کنونی را در «تغییر نسل و فرهنگ متفاوت بازیکنان» دانست و تأکید کرد: «مشکل اصلی با تغییر افراد حل نمیشود، بلکه باید ذهنیتها تغییر کند. اگر برای پیشرفت تیم لازم باشد، جراحی ساختاری انجام میدهیم.»
رئیس فدراسیون والیبال در خصوص آینده کادر فنی گفت: «سیاست فعلی فدراسیون حفظ روبرتو پیاتزا تا المپیک ۲۰۲۸ است، اما این به معنای چشمپوشی از اشتباهات نیست؛ ما نه تحت تأثیر فضای مجازی تصمیم میگیریم و نه اصرار به لجبازی داریم.»
وی همچنین با انتقاد از وضعیت لیگ برتر، از برنامههای فدراسیون برای کاهش تعداد تیمها جهت کنترل قیمت غیرواقعی بازیکنان، افزایش انضباط مالی و یکسانسازی آموزش مربیان خبر داد و افزود از این پس از ظرفیت روانشناسان بهصورت جدی در اردوها استفاده خواهد شد.