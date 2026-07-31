باشگاه خبرنگاران جوان - پیکر پاک پنج پاسدار شهید که در حمله‌های هوایی مشترک آمریکا و عربستان در استان دیالی عراق به شهادت رسیده بودند، از گذرگاه مرزی مهران وارد کشور شد.

این پاسداران فداکار مسئولیت تامین امنیت آیین اربعین حسینی و پاسداری از جان زائران را بر عهده داشتند که در یورش هوایی دشمنان سعودی - آمریکایی به استان دیالی عراق، جان خود را فدای آرمان‌های والای انقلاب کردند.

شهید پاسدار «مرتضی اکبری» اهل روستای دهنو از توابع شهرستان خمین، یکی از این شهیدان والامقام است.

همچنین شهیدان پاسدار علی‌اصغر آستانه، ابوالفضل متقی و امیرعباس درهم‌فروش اهل شهرستان کاشان در این یورش کینه‌توزانه به درجه رفیع شهادت نایل شدند.

با ورود پیکر مطهر این شهیدان به خاک کشور، برنامه‌ریزی‌ها برای تشییع و خاکسپاری انجام شده است و پیکر‌ها به زودی به استان‌های زادگاهشان انتقال داده می‌شوند.