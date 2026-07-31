پیکر پنج پاسدار شهید که در حمله‌های هوایی مشترک آمریکا و عربستان به شهادت رسیده بودند، از گذرگاه مرزی مهران وارد کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیکر پاک پنج پاسدار شهید که در حمله‌های هوایی مشترک آمریکا و عربستان در استان دیالی عراق به شهادت رسیده بودند، از گذرگاه مرزی مهران وارد کشور شد.

این پاسداران فداکار مسئولیت تامین امنیت آیین اربعین حسینی و پاسداری از جان زائران را بر عهده داشتند که در یورش هوایی دشمنان سعودی - آمریکایی به استان دیالی عراق، جان خود را فدای آرمان‌های والای انقلاب کردند.

شهید پاسدار «مرتضی اکبری» اهل روستای دهنو از توابع شهرستان خمین، یکی از این شهیدان والامقام است.

همچنین شهیدان پاسدار علی‌اصغر آستانه، ابوالفضل متقی و امیرعباس درهم‌فروش اهل شهرستان کاشان در این یورش کینه‌توزانه به درجه رفیع شهادت نایل شدند.

با ورود پیکر مطهر این شهیدان به خاک کشور، برنامه‌ریزی‌ها برای تشییع و خاکسپاری انجام شده است و پیکر‌ها به زودی به استان‌های زادگاهشان انتقال داده می‌شوند.

برچسب ها: پیکر شهدا ، حمله آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۰۱:۲۲ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر عربستان و آل سعود آشغال های بی شرف جنایت کار انشاءالله به زودی انتقام خون تمام شهدا رو از شما عربهای وحشی گستاخ کثیف خواهیم گرفت بی شرف های حیوان صفت
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
مرگ برآمریکاااا.امریکاهیچ غلطی نمیتواندبکند
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
این پیکرها همان شعار یکی را شهید ۱۰تا سربازان را میکشیم هست؟
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
کیان
۱۵:۲۸ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
لعنت بر رژیم کثیف آل سعود
عربستان خوک کثیف باید نابود شد
۴
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آل سعودیهودی مرگ بر آمریکای جنایتکار کثیف اپستین الهی به زودی زود نابود بشید
۶
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
خوشا به سعادت اونها .انشاله خدا این سعادت رو نصیب ما هم کند آمین
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۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
شهادت زیرباد کولر گازی و درحین چیبس خوردن نصیب نمیشود شهادت میخواهی یاعلی بگو برو تنگه هرمز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
بدون هیچ تردیدی تمام منابع و منافع عربستان گاو شیرده آمریکا واسرائیل را از مدار خارج کنید . عربستان حامی اپستین را به ذلت بکشید .
۶
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
بزن عربستان با خاک یکسان کن
۱۴
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
در راه بیعت با آقا امام حسین ع با نیتی پاک قدم به میدان خدمت به زوار ایشان گذاشتند. ان شاءال. بهشت خداوند و شفاعت امام حسین ع روزیشان گردد.
۱۰
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
بهار
۱۱:۰۹ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
روحشان شاد خدا به همه صبر یده
۱۱
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
تُف به آمریکا و اسرائیل و آل سعود
۱۳
۳۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
عربستان و اون بن سلمان را بزنید. تقاص خون این شهدای عزیز را بگیرید.
۱۲
۳۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
شهادت هنر مردان خداست
۱۷
۳۸
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