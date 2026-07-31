باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

توصیه‌های پزشکی و تغذیه‌ای برای زائران اربعین + فیلم

در این ویدئو توصیه‌های مهم پزشکی و تغذیه‌ای برای زائران اربعین؛ از مراقبت در گرما تا نکات حفظ سلامت در مسیر پیاده‌روی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناسان سلامت با ارائه توصیه‌های پزشکی و تغذیه‌ای، بر رعایت نکاتی مانند مصرف کافی آب، انتخاب غذای مناسب و مراقبت از بدن در مسیر پیاده‌روی اربعین تأکید کردند. 

 

مطالب مرتبط
توصیه‌های پزشکی و تغذیه‌ای برای زائران اربعین + فیلم
young journalists club

روایت عشق در آزاد راه کربلا + فیلم

توصیه‌های پزشکی و تغذیه‌ای برای زائران اربعین + فیلم
young journalists club

ماجرای نام تازه‌ای که رهبر شهید به یک هنرمند داد + فیلم

توصیه‌های پزشکی و تغذیه‌ای برای زائران اربعین + فیلم
young journalists club

تلاش دولت عراق برای ارائه خدمات به زائران کربلا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم
۲۸۶۸

بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم
۱۱۴۴

عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
از تقابل تا عقب‌نشینی + فیلم
۷۳۹

از تقابل تا عقب‌نشینی + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم
۷۱۲

شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
کارت غزه روی میز انتخابات آمریکا + فیلم
۶۶۲

کارت غزه روی میز انتخابات آمریکا + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha