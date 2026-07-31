باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش منابع رصدکننده تردد دریایی، روز گذشته (پنج‌شنبه) تنها دو نفتکش خالی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند. شرکت کپلر که به پایش حرکت کشتی‌های باری در سطح جهان می‌پردازد، آمار عبور و مرور از تنگه‌های هرمز و باب‌المندب را منتشر کرده است.

طبق داده‌های کپلر، مجموعاً ۲۵ کشتی باری روز پنج‌شنبه از باب‌المندب عبور کردند که ۱۸ فروند آن وارد دریای سرخ شده و ۷ فروند نیز از آن خارج شده‌اند. چند نفتکش نیز در میان این کشتی‌ها دیده می‌شود.

اما در تنگه هرمز، طی روز گذشته فقط دو نفتکش - که هر دو خالی بودند - از سمت دریای عمان وارد این تنگه شده‌اند.

منبع: النشره