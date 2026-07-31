به گفته مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیشترین حجم زیرکشت انگور در استان مربوط به قاینات، زیرکوه، خوسف و سرایان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - درویشی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: پیش بینی می شود امسال حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن انگور از  هزار و ۶۰۰ هکتار تاکستان‌های استان برداشت شود.

او افزود: شرایط آب‌وهوایی مناسب و مدیریت مطلوب باغات، منجر به افزایش عملکرد تولید نسبت به سال گذشته شده است.

درویشی اظهار کرد: بیشترین سطح زیرکشت این محصول در شهرستان‌های قاینات، زیرکوه، خوسف و سرایان قرار دارد و ارقامی چون یاقوتی، عسگری و ارقام بومی و تجاری خارجی (مانند موندراپ و فیلیم) در استان تولید می‌شوند.

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مدیر باغبانی سازمان بیان کرد: ارزش اقتصادی محصول امسال حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده که بخش قابل توجهی از آن به بازار استان و شهر‌هایی نظیر تهران و سیستان و بلوچستان ارسال می‌شود.

او با تأکید بر برنامه‌های ارتقای بهره‌وری مانند مدیریت آب و هرس اصولی، از باغداران خواست تا با رعایت اصول فنی برداشت و بسته‌بندی، زمینه افزایش ارزش افزوده و کاهش ضایعات را فراهم کنند.

برچسب ها: برداشت انگور ، جهاد کشاورزی
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