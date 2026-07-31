کارنامه تیرماه خودروساز/ فروش بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو در یک ماه + عکس

بررسی گزارش عملکرد یک‌ماهه منتهی به ۳۱ تیر امسال نشان می‌دهد که این خودروساز در بخش فروش داخلی موفق به تولید ۱۱ هزار و ۳۱۷ دستگاه و فروش ۱۰ هزار و ۲۵ دستگاه خودرو شده و از این محل ۵۴ هزار و ۷۷۴ میلیارد و ۴۵۹ میلیون ریال درآمد کسب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بررسی گزارش عملکرد یک‌ماهه منتهی به ۳۱ تیر امسال نشان می‌دهد که این خودروساز در بخش فروش داخلی موفق به تولید ۱۱ هزار و ۳۱۷ دستگاه و فروش ۱۰ هزار و ۲۵ دستگاه خودرو شده و از این محل ۵۴ هزار و ۷۷۴ میلیارد و ۴۵۹ میلیون ریال درآمد کسب کرده است.

بر اساس اطلاعات درج شده در جدول عملکرد ماهانه، خانواده X200 (تیبا، کوییک و ساینا) بیشترین سهم تولید و فروش را به خود اختصاص داده است. در این بخش طی دوره مورد بررسی ۶ هزار و ۹۰۰ دستگاه تولید و ۶ هزار و ۶۷۳ دستگاه به فروش رسیده است. نرخ فروش هر دستگاه **۴ میلیارد و ۴۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۶۵۹ ریال بوده و مجموع درآمد حاصل از فروش این محصولات به **۳۰ هزار و ۹ میلیون و ۸۲۰ میلیون ریال رسیده است.

در گروه شاهین نیز طی این مدت ۳ هزار و ۳۴ دستگاه تولید و۳ هزار و ۱۰۶ دستگاه فروخته شده است. نرخ فروش هر دستگاه شاهین ۵ میلیارد و ۷۰۳ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۳۱۷ ریال ثبت شده و درآمد حاصل از فروش این محصول ۱۷ هزار و ۷۱۴ میلیارد و ۲۵۲ میلیون ریال بوده است.

همچنین در بخش وانت ۱۵۱ تعداد ۲ هزار و ۲۱۵ دستگاه تولید شده، اما در جدول فروش برای این محصول رقمی ثبت نشده و مبلغ فروش آن نیز صفر درج شده است.

در بخش محصولات خانواده چانگان نیز تولید ۱۶۳ دستگاه و فروش ۲۱۸ دستگاه گزارش شده است. نرخ فروش هر دستگاه ۲۸ میلیارد و ۲۲ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۶۷۰ ریال بوده و درآمد حاصل از فروش این خودروها به ۶ هزار و ۱۰۸ میلیارد و ۹۹۳ میلیون ریال رسیده است.

طبق این گزارش، در گروه محصولات خانواده تویوتا تولیدی ثبت نشده، اما ۲۵ دستگاه به فروش رسیده است. نرخ فروش هر دستگاه ۳۵ میلیارد و ۴۶۴ میلیون و ۴۴۰ هزار ریال و درآمد حاصل از فروش آن ۸۸۶ میلیارد و ۶۱۱ میلیون ریال اعلام شده است.

همچنین در بخش آریا اتومات تعداد ۵ دستگاه تولید و ۳ دستگاه فروخته شده است. نرخ فروش هر دستگاه ۱۸ میلیارد و ۲۶۱ میلیون ریال بوده و درآمد این بخش ۵۴ میلیارد و ۷۸۳ میلیون ریال ثبت شده است.

در مجموع، آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که بیش از ۸۷ درصد از درآمد فروش داخلی شرکت در تیرماه از محل فروش دو محصول خانواده X200 و شاهین تأمین شده و این دو گروه همچنان اصلی‌ترین محصولات درآمدزای شرکت محسوب می‌شوند.

کارنامه تیرماه خودروساز/ فروش بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو در یک ماه

برچسب ها: تولید خودرو ، خودروسازی
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