رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در هفته اول مرداد، ۷ فقره تصادف در سطح معابر پایتخت رخ داد که منجر به فوت ۸ نفر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به وقوع سوانح مرگبار ترافیکی در هفته اول مرداد گفت: این اتفاقات موضوعی است که بار دیگر ضرورت توجه جدی به ایمنی و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را یادآور می‌شود.

وی در تشریح این حوادث اظهار کرد: حادثه اول روز شنبه ۳ مرداد ساعت ۱۰:۴۳، در لاین اصلی بزرگراه آزادگان به غرب، راننده یک دستگاه سواری پراید به علت عدم توجه به جلو و اطراف با عابرپیاده‌ای که به‌صورت غیرایمن و غیرمجاز از عرض بزرگراه عبور می‌کرد، برخورد کرد که در پی شدت جراحات، عابرپیاده در دم جان باخت.

وی افزود: روز یکشنبه ۴ مردادماه نیز چند حادثه مرگبار در بزرگراه‌های مختلف تهران ثبت شد. ساعت ۰۱:۰۰ بامداد یکشنبه، در بزرگراه شهید لشگری به غرب، نرسیده به بلوار کوهک، راننده یک دستگاه کامیون به علت عدم توجه به جلو و اطراف با راننده یک دستگاه سواری پراید که در حاشیه بزرگراه متوقف و بیرون از خودرو بود برخورد کرد که در اثر این حادثه، راننده پراید، مردی ۴۹ ساله، جان خود را از دست داد.

موسوی پور درباره حادثه سوم گفت: ساعت ۱۲:۱۳ ظهر یکشنبه، در بزرگراه امام علی (ع) به جنوب، نرسیده به خروجی بزرگراه رسالت، راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت تغییر مسیر ناگهانی با موتورسیکلت دیگری برخورد کرد که در پی واژگونی، سرنشین موتورسیکلت، خانمی ۲۳ ساله، در دم فوت شد.

وی درباره حادثه چهارم افزود: ساعت ۲۰:۵۷ یکشنبه شب، در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید کاظمی، بعد از خیابان شقایق و نرسیده به بزرگراه آزادگان، راننده یک دستگاه وانت نیسان با عابرپیاده‌ای که قصد عبور غیرمجاز و ناایمن از عرض بزرگراه را داشت برخورد کرد که عابرپیاده متخلف در اثر شدت جراحات جان باخت.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره حادثه دیگر ادامه داد: ساعت ۲۱:۴۳ یکشنبه شب، در بزرگراه شهید چمران به شمال، بعد از بزرگراه جلال‌آل‌احمد، ابتدای ورودی بزرگراه حکیم، راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت حرکت در موازات یک دستگاه کامیون و نقض ماده ۱۶۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و پس از واژگونی، به زیر چرخ کامیون رفت و در دم جان باخت. قربانی این حادثه مردی ۵۴ ساله بود.

سردار موسوی‌پور در ادامه افزود: حادثه دیگر ساعت ۰۴:۰۷ بامداد روز دوشنبه، در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید فهمیده، بعد از دهکده المپیک، نرسیده به بزرگراه آزادگان، راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شد که در پی آن، راننده ۱۹ ساله و سرنشین ۲۰ ساله آن به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و ضربه به سر، متأسفانه جان خود را از دست دادند.

وی افزود: آخرین تصادف، بامداد چهارشنبه ساعت ۰۵:۴۰، در بزرگراه شهید همت به شرق، بعد از بزرگراه حقانی، راننده یک دستگاه سواری پورشه به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با جداول حاشیه بزرگراه برخورد کرد که در اثر شدت ضربات وارده، راننده ۴۰ ساله در دم جان باخت.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان به همه کاربران ترافیکی اظهار داشت: رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر، پرهیز از تغییر مسیر ناگهانی و استفاده از کمربند و کلاه ایمنی، ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای نجات جان خود و دیگران است. یک لحظه غفلت، می‌تواند به بهای یک عمر پشیمانی تمام شود.

منبع: پلیس راهور فراجا

برچسب ها: پلیس راهور ، تصادف مرگبار
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