خسروی از ثبت تردد یک میلیون و ۲۳۱ هزار و ۸۷۴ زائر اربعین از پایانه مرزی چذابه و شلمچه خبر داد و گفت: خدمات‌رسانی به زائران با آمادگی کامل در مرز‌های استان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یزدان خسروی صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار تردد زائران اربعین حسینی اظهار کرد: از ۲۵ تیرماه تا پایان روز هشتم مرداد، مجموع تردد ثبت‌شده از پایانه‌های مرزی استان به یک میلیون و ۲۳۱ هزار و ۸۷۴ نفر رسیده است.

خسروی افزود: در این مدت، ۳۱۸ هزار و ۱۶ نفر ورود زائران ایرانی، ۷۸۸ هزار و ۶۰۵ نفر خروج زائران ایرانی، ۳۱ هزار و ۷۱۳ نفر ورود اتباع خارجی و ۹۳ هزار و ۵۴۰ نفر خروج اتباع خارجی از مرز‌های خوزستان ثبت شده است.

وی با بیان اینکه تمامی امکانات و نیرو‌های راهداری برای خدمت‌رسانی به زائران در محور‌های منتهی به مرز و پایانه‌های مرزی بسیج شده‌اند، گفت: روند تردد زائران به‌صورت مستمر پایش می‌شود و خدمات مورد نیاز برای تسهیل سفر‌های اربعین در حال ارائه است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از زائران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت محور‌های مواصلاتی، مرز‌ها و امکانات بین‌راهی را از طریق سامانه جامع ۱۴۱ دریافت کرده و با برنامه‌ریزی مناسب، سفری ایمن و روان را تجربه کنند.

 

برچسب ها: زائران اربعین ، مرزهای خوزستان
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