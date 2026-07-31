باشگاه خبرنگاران جوان - سیدی مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی گفت: با توجه به انجام دومین پرواز مستقیم اربعین در روز شنبه ساعت ۹:۰۰ از فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند به مقصد نجف اشرف، با هماهنگیهای انجامشده، یک پرواز فوقالعاده در مسیر مشهد – بیرجند نیز برنامهریزی شده است.
او افزود: این پرواز ساعت ۷:۰۰ صبح از فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد به مقصد بیرجند انجام میشود تا علاوه بر تسهیل اعزام زائران اربعین، امکان جابهجایی سایر مسافران و متقاضیان سفر در این مسیر نیز فراهم شود و ظرفیت خدماترسانی هوایی استان افزایش یابد.
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سیدی تصریح کرد: تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران و سایر مسافران در فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند پیشبینی شده و عملیات پروازی طبق برنامه انجام میشود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما