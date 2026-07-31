مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی از برقراری یک پرواز فوق‌العاده در مسیر مشهد – بیرجند همزمان با انجام دومین پرواز مستقیم اربعین از فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند به مقصد نجف اشرف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدی مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: با توجه به انجام دومین پرواز مستقیم اربعین در روز شنبه ساعت ۹:۰۰ از فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند به مقصد نجف اشرف، با هماهنگی‌های انجام‌شده، یک پرواز فوق‌العاده در مسیر مشهد – بیرجند نیز برنامه‌ریزی شده است.

او افزود: این پرواز ساعت ۷:۰۰ صبح از فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد به مقصد بیرجند انجام می‌شود تا علاوه بر تسهیل اعزام زائران اربعین، امکان جابه‌جایی سایر مسافران و متقاضیان سفر در این مسیر نیز فراهم شود و ظرفیت خدمات‌رسانی هوایی استان افزایش یابد.

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سیدی تصریح کرد: تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران و سایر مسافران در فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند پیش‌بینی شده و عملیات پروازی طبق برنامه انجام می‌شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: پرواز فوق العاده ، برقراری پرواز
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