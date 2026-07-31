شهروندخبرنگار ما در آستانه اربعین حسینی فیلم و تصاویری از حال و هوای زائران در بین الحرمین را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این روز‌های باقیمانده تا اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) دسته دسته زائران اباعبدالله الحسین (ع) از راه‌های دور و نزدیک با پا‌های پیاده، اما با دل‌های اندوهگین و خستگی ناپذیر برای عرض ارادت به ساحت مقدس امام حسین (ع) وارد کربلای معلی شدند تا این روز را در جوار آرامگاه پاک و مطهر این امام بزرگوار عزاداری کنند.
در این روز‌های پر از حزن و اندوه شهروندخبرنگار ما که از روستای گردشگری توآباد از توایع شهرستان آوج استان قزوین به سفر عتبات عالیات مشرف شد، فیلم و تصاویری از بین الحرمین و بارگاه ملکوتی اباعبدالله الحسین (ع) را به نمایش گذاشت.

منبع: حسین هاشمی - عراق

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قابی به یادماندنی از حال و هوای زائران در بین الحرمین

قابی به یادماندنی از حال و هوای زائران در بین الحرمین

قابی به یادماندنی از حال و هوای زائران در بین الحرمین

قابی به یادماندنی از حال و هوای زائران در بین الحرمین

قابی به یادماندنی از حال و هوای زائران در بین الحرمین

قابی به یادماندنی از حال و هوای زائران در بین الحرمین

قابی به یادماندنی از حال و هوای زائران در بین الحرمین

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: بین الحرمین ، کربلای معلی ، مناسبت های مذهبی ، اربعین حسینی
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