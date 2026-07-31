مأموران انتظامی شهرستان طبس موفق به کشف ۱۵ فقره سرقت شده و در سربیشه نیز ۵ متهم قاچاق سوخت دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سرهنگ حسنی فرمانده انتظامی شهرستان طبس گفت: درپی وقوع چندین فقره سرقت منازل نیمه ساز در پروژه‌های مسکن ملی و سطح شهر طبس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

او افزود: مأموران کلانتری ۱۲ غدیر با اقدامات شبانه روزی و انجام اقدامات اطلاعاتی، هویت سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، نامبرده را در منزل شخص اش دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.

سرهنگ حسنی اظهار کرد: متهم که ابتدا منکر هرگونه سرقتی شده بود، پس از ارائه دلایل و مدارک موجود چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشت و به ۱۵ فقره سرقت منازل در حال احداث در شهر طبس اعتراف و اموال مسروقه از انبار شخصی وی کشف شده و متهم پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی و روانه زندان شد.

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همچنین سرهنگ میرزایی فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: مأموران انتظامی یگان امداد، بخش درح و پاسگاه ماهیرود با کسب خبری مبنی بر دپوی سوخت قاچاق و کنترل محور‌های مواصلاتی، مقادیری سوخت قاچاق کشف کردند.

او افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی پلیسی محل‌های دپوی سوخت قاچاق و خودرو‌های حامل سوخت قاچاق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از محل‌های شناسایی شده، ۳ دستگاه کامیون و یک دستگاه اتوبوس و مقدار ۲ هزار و ۲۸۵ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوییل و بنزین کشف کردند.

سرهنگ میرزایی با بیان اینکه در این رابطه چهار دستگاه خودرو توقیف، ۵ متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند؛ عنوان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰۵۶ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.