سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری گفت:بیش از ۲.۵ میلیون زائر اربعین از مرز‌های کشور خارج شده و ۵هزار ۲۵۴ اتوبوس در مرز‌ها مستقر هستند.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهدی قلی‌زاد  سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری در تشریح آخرین آمار تردد زائران اربعین اظهار کرد: بر اساس آمار استخراج‌شده از سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، تا پایان روز گذشته بیش از ۲ میلیون و ۵۲۳ هزار نفر از زائران از مرزهای کشور خارج شده‌اند و ۸۳۸ هزار نفر نیز به کشور بازگشته‌اند.

وی افزود: با توجه به این آمار، هم‌اکنون حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار زائر ایرانی در کشور عراق حضور دارند.

سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری با بیان اینکه تاکنون حدود ۵۰۰ هزار نفر از زائران از طریق حمل‌ونقل عمومی جابه‌جا شده‌اند، گفت: این تعداد زائر با استفاده از ۱۹ هزار و ۷۰۰ سرویس حمل‌ونقل عمومی به مرزها منتقل شده‌اند که سهم حمل‌ونقل عمومی از جابه‌جایی زائران تاکنون حدود ۱۷ درصد بوده است.

قلی‌زاد ادامه داد: در اجرای طرح جابه‌جایی زائران اربعین، تاکنون پنج هزار و ۲۵۴ دستگاه اتوبوس به‌صورت فعال در حال خدمت‌رسانی هستند.

وی با اشاره به مرزهای پرتردد اربعین تصریح کرد: مرز مهران همچنان محبوب‌ترین مرز خروجی زائران است و تاکنون ۳۳۸ هزار نفر از زائرانی که از حمل‌ونقل عمومی استفاده کرده‌اند، از این مرز خارج شده‌اند. همچنین حدود ۶۷ درصد از زائران حمل‌ونقل عمومی، مرز مهران را برای خروج از کشور انتخاب کرده‌اند.

سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری درباره آمار جابه‌جایی زائران به تفکیک استان‌ها نیز گفت: استان تهران با بیش از ۱۱۱ هزار نفر بیشترین تعداد زائر جابه‌جا شده از طریق حمل‌ونقل عمومی را به خود اختصاص داده است. پس از آن استان اصفهان با ۷۸ هزار نفر، استان قم با ۳۹ هزار و ۵۰۰ نفر و استان خراسان رضوی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

قلی‌زاد با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران خاطرنشان کرد: از امروز وارد فاز بازگشت زائران شده‌ایم؛ به این معنا که از قله خروج زائران عبور کرده‌ایم و روند اعزام به کشور عراق شیب نزولی و روند بازگشت شیب صعودی پیدا کرده است.

وی از زائران خواست بازگشت خود را به روزهای پایانی طرح اربعین موکول نکنند و گفت: از زائران محترم درخواست می‌کنیم پس از انجام زیارت، در نخستین فرصت از همان مرزی که از کشور خارج شده‌اند به کشور بازگردند تا بتوانیم خدمات مناسب و شایسته‌ای را به آن‌ها ارائه کنیم.

سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در سفرهای بازگشت اظهار کرد: بخش عمده‌ای از زائران با خودروهای شخصی به مرزها مراجعه کرده‌اند و ممکن است هنگام بازگشت دچار خستگی باشند. بنابراین ضروری است رانندگان پس از هر دو تا سه ساعت رانندگی، در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی استراحت کافی داشته باشند و با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، سفری ایمن و بدون حادثه را تجربه کنند.

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برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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