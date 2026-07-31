باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - منابع امنیتی عراق از افزایش تدابیر حفاظتی در اطراف سفارت عربستان در بغداد و نیز محدودیت‌های جدید در برخی سفارتخانه‌های غربی خبر داده‌اند.

نیرو‌های امنیتی بیشتری در اطراف سفارت عربستان در منطقه سبز مستقر شده‌اند و برخی نمایندگی‌های دیپلماتیک غربی نیز تردد کارکنان خود را محدود کرده و طرح‌های تخلیه اضطراری را بازبینی نموده‌اند.

این اقدامات در پی حملات مشترک عربستان و آمریکا به مقر‌های حشدالشعبی در عراق صورت گرفته است. منابع یادشده گفته‌اند که برخی سفارتخانه‌های غربی از بیم آنکه به اهداف احتمالی حملات تلافی‌جویانه تبدیل شوند، سطح هشدار را افزایش داده‌اند. این نگرانی‌ها به ویژه پس از آن تشدید شده که برخی گروه‌های مسلح عراقی تهدید‌هایی را علیه منافع ریاض و واشنگتن در عراق مطرح کرده‌اند.

به گفته این منابع، سفارت عربستان که هم‌اکنون به‌طور موقت در هتل الرشید در منطقه سبز بغداد مستقر است، محتمل‌ترین هدف برای واکنش گروه‌های مسلح عراقی به ریاض محسوب می‌شود. سفیر عربستان و بیشتر اعضای اصلی هیئت دیپلماتیک این کشور هنوز به عراق بازنگشته‌اند و از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه در خارج از کشور به سر می‌برند.

در همین حال، شبکه الحره به نقل از منابع غربی گزارش داده است که شماری از سفارتخانه‌های غربی سطح حفاظت از کارکنان خود را افزایش داده‌اند و برخی از آنها از کارمندان خود خواسته‌اند که منطقه سبز را ترک نکنند. همچنین برخی نمایندگی‌های دیپلماتیک طرح‌های تخلیه سریع را به‌روزرسانی و دیدار‌ها و مأموریت‌های کاری در داخل و خارج بغداد را کاهش داده‌اند. سفارت آمریکا نیز برگزاری نشست‌ها در خارج از مجتمع سفارت را، جز در موارد ضروری، متوقف کرده است.

منبع: السومریه