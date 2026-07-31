مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در بازدید از طرح ۳۰۰ واحدی مسکن گروهی مهاباد گفت: پیش بینی می شود این طرح تاپایان سال جاری به بهره برداری برسد

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان آرامون مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی به همراه جمعی از مسئولان استانی و محلی در بازدید از طرح ۳۰۰ واحدی «مسکن گروهی مهاباد» که با هدف بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و رفع موانع اجرایی انجام شد گفت: در حال حاضر این طرح با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد در حال تکمیل است و پیش بینی می شود تا پایان سال به بهره برداری برسد.
وی ضمن تأکید بر لزوم تسریع در عملیات اجرایی، هماهنگیهای لازم میان دستگاههای خدماترسان را برای تأمین زیرساختهای ضروری از جمله آب، برق و گاز انجام داد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تصریح کرد: با توجه به اقدامات صورتگرفته و همکاری دستگاههای ذیربط، برنامهریزیهای لازم جهت بهرهبرداری کامل از این پروژه ۳۰۰ واحدی تا پایان سال جاری صورت گرفته است تا متقاضیان بتوانند در موعد مقرر در واحدهای خود مستقر شوند.