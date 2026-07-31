باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد برزگری، معاون تحول هوشمند سازمان امور مالیاتی کشور، از تقویت ساختارهای نظارتی و هوشمندسازی فرآیندهای مقابله با فرار مالیاتی خبر داد و گفت: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از ساختار ادارات سازمان امور مالیاتی به سمت ایجاد واحدهای بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی در حال حرکت است.

وی با اشاره به برنامه‌های تحول در نظام مالیاتی اظهار کرد: این اقدام بنا به دستور رئیس سازمان امور مالیاتی و در راستای اجرای برنامه تحول نظام مالیاتی انجام می‌شود. رویکرد سازمان بر آن است که با تکیه بر ابزارهای هوشمند و سیستمی، خدمات مالیاتی به مودیان شفاف و قانون‌مدار را تسهیل کرده و در مقابل، با فرار مالیاتی به شکل مؤثر و هدفمند مقابله کند.

برزگری افزود: در نظام مالیاتی آینده، یک بال سازمان بر انجام فرآیندهای سیستمی و ارائه خدمات به مودیان شفاف متمرکز خواهد بود و بال دیگر، به صورت تخصصی وظیفه شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی را بر عهده خواهد داشت تا این دو بخش به صورت مکمل و هماهنگ عمل کنند.

معاون تحول هوشمند سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی تنها به اقدامات سیستمی اکتفا نخواهد کرد و حضور میدانی، بررسی فعالیت‌های اقتصادی و شغلی، شناسایی گلوگاه‌های فرار مالیاتی و ارزیابی خروجی الگوریتم‌های هوشمند نیز در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، افزایش کارآمدی نظام مالیاتی و بهبود عملکرد سازمان در حوزه وصول مالیات و مقابله با تخلفات است تا ضمن حمایت از مودیان شفاف، زمینه‌های فرار مالیاتی به حداقل برسد.