یک مقام رسمی حماس به رویترز گفت که این جنبش سلاح‌های خود را به کمیتهٔ ملی فلسطین تحویل خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - غازی حمد، یکی از مقامات ارشد حماس که در مذاکرات نقش داشته است، به رویترز گفت که این گروه فلسطینی سلاح‌های خود را به کمیتهٔ ملی فلسطین تحویل خواهد داد؛ نهادی که در چارچوب هیئت صلح پیشنهاد شده است.

حمد افزود که پس از تأیید متن توافق توسط هر دو طرف، اسرائیل باید اجرای فاز اول توافق را آغاز کند.

وی همچنین گفت که کمیتهٔ ملی فلسطین و نیروی بین‌المللی باید وارد غزه شوند و بر انحلال شبه‌نظامیان مسلح تحت حمایت اسرائیل نظارت کنند.

حمد در مصاحبه با رویترز، اظهارات قبلی خود به الجزیره را نیز تکرار کرد و تأکید نمود که خلع سلاح این گروه منوط به خروج نیرو‌های اسرائیلی خواهد بود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، شورای صلح ، غزه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
شکست پشت شکست
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
نکنین اینکار رو و تحویل ندید😡😡دشمن داره کلک میزنه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
جنگی که هیچ پیروزی برای هیچکس نداشته بجز جان هزاران نفر که فدا شد نه غزه پیروز شد نه سوریه و نه لبنان هیچی عاید شون نشد بجز آوارگی مردم و داغدارانی که تا آخر عمر باید با اون غم ها به سختی کنار بیان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۳ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
کمیتهٔ ملی فلسطین یا اسرائیل، تفاوتی ندارند .
اسرائیل دست بردار نیست .
رهایتان نخواهد کرد .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
واقعا دلم شکست

این همه شهید مردم غزه تقدیم کردن نزدیک ب ۸۰ هزار نفر یعنی ۸۰۰۰۰ نفر

انوقت راحت تسلیم بشن؟

وای وای خدای من چه بی عدالتی ها
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
فریب برادر ها این کار نکنید از ایران درس عبرت بگیرید با دشمن مذاکره نکنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
چه اشتباه بزرگی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
آفرین بر کار عاقلانه حماس، قرار نیست که تا آخر عمرشون بجنگن
۲۷
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
خخخخخخخخخخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
ولی اسرائیل جنایتکار قراره همیشه جنگ کنه در کل منطقه و گفته که کل حماس باید نابود بشن


تا وقتی اسرائیل و تفکر اسرائیلی هست تا آخر عمرت باید باهاش بجنگی تا نابود بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
وقتی کشورت مثل حماس تحت اشغال باشه

افرین میتونی بگی؟؟

باهوشی واقعا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۷ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
شب دراز است و قلندر بیدار بعدها معلوم میشه چه کلاهی سرشان رفته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۸ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
چقدر ساده‌ای اسراییل به اینها قانع نخواهد شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
هزینه استقامت کمتر از تسلیم شدنه
۱۳
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
اشتباه مرگبار حماس
۲۳
۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
سرگرم بازی توافق شدیم و پشت مقاومت خالی شد! تا دیر نشده کاری کنید
Iraq
ناشناس
۱۲:۲۳ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
متاسفم
۱۹
۴۰
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