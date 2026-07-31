باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - غازی حمد، یکی از مقامات ارشد حماس که در مذاکرات نقش داشته است، به رویترز گفت که این گروه فلسطینی سلاح‌های خود را به کمیتهٔ ملی فلسطین تحویل خواهد داد؛ نهادی که در چارچوب هیئت صلح پیشنهاد شده است.

حمد افزود که پس از تأیید متن توافق توسط هر دو طرف، اسرائیل باید اجرای فاز اول توافق را آغاز کند.

وی همچنین گفت که کمیتهٔ ملی فلسطین و نیروی بین‌المللی باید وارد غزه شوند و بر انحلال شبه‌نظامیان مسلح تحت حمایت اسرائیل نظارت کنند.

حمد در مصاحبه با رویترز، اظهارات قبلی خود به الجزیره را نیز تکرار کرد و تأکید نمود که خلع سلاح این گروه منوط به خروج نیرو‌های اسرائیلی خواهد بود.

منبع: الجزیره