باشگاه خبرنگاران جوان - در دریای خروش امواج رسانهای و پیچیدگیهای عصر امروز، نیاز به برنامههایی که بتوانند ضمن حفظ کیفیت و حرفهایگری، به عمق باورها و ارزشهای اصیل بپردازند، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. برنامه تلویزیونی «ایران در مسیر حسین» که از شبکه افق سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میشود، پاسخی درخور به این نیاز ضروری است. این برنامه با نگاهی نو و رویکردی رو به جلو، نه تنها به بازنمایی یک سنت دیرینه و پرشور میپردازد، بلکه خود به عنوان یک رسانه تأثیرگذار، در مسیر تحول و تعالی گام برمیدارد.
«ایران در مسیر حسین» فراتر از یک برنامه معمولی تلویزیونی، یک جریان فرهنگی پویا و بالنده است. این برنامه با نگاهداشتن به رهنمودهای رهبر شهید و بهرهگیری از ظرفیتهای بینظیر شبکه افق، بستری را فراهم میآورد تا مخاطب در سفری بصیرتی، ابعاد تازهای از فرهنگ عاشورایی و تأثیر آن بر جامعه معاصر ایران را درک کند. مهمترین ویژگی این برنامه، نگاه مثبت و امیدبخش آن است. در شرایطی که برخی رسانهها به دنبال القای یأس و ناامیدی هستند، «ایران در مسیر حسین» با تکیه بر سیره حسینی، راهی روشن و پر از انرژی برای فردا ترسیم میکند.
این برنامه با بهرهگیری از ساختاری غنی و محتوایی کاربردی، به بررسی کارکردهای اجتماعی و فردی این نهضت عظیم میپردازد. از تحلیل ابعاد اخلاقی و تربیتی در زندگی روزمره تا بررسی نقش آن در همبستگی ملی و همدلی اقشار مختلف مردم، همگی در قالبی حرفهای و کارشناسیشده ارائه میشود. «ایران در مسیر حسین» با آسیبشناسی دقیق، موانع و چالشهای پیشرو را شناسایی کرده و با زبانی محکم و استوار، راهکارهایی عملی و کاربردی برای عبور از این موانع ارائه میدهد.
نکته حائز اهمیت، گفتمان مثبت و رو به جلوی برنامه است. این برنامه به جای پرداختن به حاشیهها، بر نقاط اشتراک و ظرفیتهای عظیم نهضت حسینی برای ساختن فردایی بهتر تأکید میورزد. شبکه افق با تولید این برنامه، نشان داده است که رسانه ملی در تراز انقلاب اسلامی، میتواند با جدیت و قدرت، پرچمدار تبیین و ترویج معارف ناب دینی و انقلابی باشد. «ایران در مسیر حسین» با استفاده از زبان هنر و بهرهگیری از جدیدترین روشهای تولید محتوا، موفق شده است تا پیامهای عمیق را به شکلی جذاب و تأثیرگذار به نسل جوان و همه اقشار جامعه منتقل کند.
این برنامه بار دیگر ثابت میکند که رسالت اصلی صدا و سیما، نه فقط انعکاس اخبار، که تربیت و روشنگری است. «ایران در مسیر حسین» با نگاهداشتن به افقهای دور و با تکیه بر محتوای غنی و متقن، به مخاطب خود اعتماد به نفس و امید میدهد و او را در مسیر درست هدایت میکند. حضور پرشور و تأثیرگذار این برنامه در شبکه افق، مؤید این حقیقت است که میتوان با اتکا به باورهای دینی و ملی، محتوایی قدرتمند و پیشرو تولید کرد که پاسخگوی نیازهای فکری و فرهنگی جامعه باشد.
برنامه تلویزیونی «ایران در مسیر حسین» یک یادآوری ارزشمند از تواناییهای بینهایت رسانه ملی در تولید آثاری فاخر و تأثیرگذار است. این برنامه با لحنی مثبت، محتوایی کاربردی و نگاهی حرفهای، ثابت میکند که میتوان در مسیر حسین (ع) حرکت کرد و همزمان، در مسیر پیشرفت و تعالی ایران اسلامی گام برداشت. این اثر سترگ، نویددهنده روزهایی روشنتر برای رسانهای است که همواره در خدمت حقیقت و عدالت بوده و خواهد بود.
یادداشت از مهدی مقاری