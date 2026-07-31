مدیر فرودگاه شهدای شهرکرد از برقراری پرواز مستقیم مسیر شهرکرد به نجف اشرف و بالعکس به مناسبت ایام اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - اسماعیل نژادحسینی اظهار کرد: در راستای تسهیل شرایط سفر زائران اربعین حسینی و کاهش دغدغههای سفر برای مردم استان چهارمحال و بختیاری، پرواز مستقیم مسیر فرودگاه شهدای شهرکرد به نجف اشرف و بالعکس برقرار شده است.
وی با اشاره به اینکه این خدمترسانی به عنوان یک رویه ثابت در آستانه ایام اربعین در فرودگاه شهرکرد اجرایی میشود، افزود: طبق برنامهریزیهای انجام شده، زائران پس از سفر به عتبات عالیات، پس از سپری کردن چهار روز زیارت، با همین پرواز به شهرکرد بازخواهند گشت.
نژادحسینی در خصوص نحوه تهیه بلیت برای این پروازها تصریح کرد: متقاضیان و زائران گرامی میتوانند برای تهیه بلیت، از طریق وبسایت رسمی شرکت هواپیمایی «قشمایر» اقدام کرده و یا به آژانسهای مسافرتی مجاز در سطح استان مراجعه نمایند.
مدیر فرودگاه شهرکرد اضافه کرد: مجموعه فرودگاه شهدای شهرکرد تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران عزیز به کار گرفته است و امیدواریم این پروازها زمینه سفر سهل و ایمن را برای عاشقان اباعبدالله (ع) فراهم آورد.