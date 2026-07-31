باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد حسن ابوترابی‌فرد امام جمعه موقت تهران در نمازجمعه این هفته تهران که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد در خطبه عبادی نمازجمعه گفت: صبر در قرآن کریم به معنای شناخت وظیفه با هدف شناخت امر خدای سبحان است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران بیان کرد: اگر انسان در قله ایستادگی و استقامت برای انجام شایسته وظایف خویش قرار گرفت در قله صبر قرار دارد.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: صبر با وظیفه شناسی پیوندی استوار دارد. نخست باید وظیفه را در حوزه‌ای شناخت سپس برای انجام شایسته آن وظیفه در نهایت صبر و پایداری قدم برداشت.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: عاشورا عالی‌ترین و فاخرترین نماد صبر است، نماد وظیفه شناسی و حق و استقامت در کنار حق و عالی‌ترین ایثار در دفاع از حق و مقابله با باطل است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران تصریح کرد: حیات عاشورا به قله‌های رفیع، حق شناسی، ایمان و ایستادگی در کنار حق و تقدیم همه هستی و سرمایه در راه حق است. جریان عظیم اربعین و این موج‌های تاریخ‌ساز و جامعه‌پرداز ذیل قلل رفیع و بلند عقلانیت، ایمان، وظیفه‌شناسی و ایستادگی است که در کنار وظیفه و ایثار معنا پیدا کرده است.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: عاشورا رفیع‌ترین قلل صبر و پایداری در کنار حق به نمایش گذاشته است.

نظام اسلامی با اقتدار در برابر باطل ایستاده است

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد تاکید کرد: اولیای الهی یک دغدغه دارند و آن سعادت انسان و تحول در جامعه بشری است و برای تحقق حرکت انسانها در مسیر سعادت از تمام توان خویش بهره می‌گیرند و به گونه‌ای گام برمی‌دارند تا کسانی که از حق فاصله می‌گیرند عذری باقی نماند و در مقام حق و هدایت آنان را در عالی‌ترین ایثار و گذشت مشاهده می‌کنید.

خطیب موقت نماز جمعه تهران اظهار کرد: عاشورا بلندترین گام جامعه برای حرکت از جهل به معرفت است و این است که عاشورا اربعین و انقلاب اسلامی را می‌آفریند و قیام جامعه اسلامی مرهون از عاشوراست.

امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: همان‌طور که غریق را یک ناجی زبردست از گرفتار شدن در طوفان سیلاب و خروش نیل نجات می‌دهد وجود مبارک حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با تقدیم جان خویش و اصحاب با وفای خویش راه را برای سعادت بشر و نجات انسان از جهل و جهالت هموار کرد. جهل و جهالت ریشه همه فسادهاست.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد تصریح کرد: اینکه در این عصر شاهد تحول در دنیای اسلام و شاهد تحول اعتقادی، رفتاری و سیاسی در جغرافیای جهان اسلام هستیم برای آن است که نظام اسلامی با اقتدار در برابر باطل ایستاده است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: عاشورا نماد صبر است و یگانه صابر تاریخ حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و اصحاب با وفای او هستند. انسان صابر باید دغدغه شناخت وظیفه را داشته باشد و مبادا از وظیفه فاصله بگیرد؛ این نیازمند رصد، محاسبه و وظیفه‌شناسی است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در آغاز خطبه سیاسی نمازجعه با بیان اینکه این خطبه را با چند سلام آغاز می‌کنم، گفت: سلام به مرزنشینان دلیر و مقاوم خطه جنوب، مردان سلحشوری که در ادوار تاریخ پیشانی مقومات ایرانیان در برابر دشمنان متجاوز بودند. غیرت مردان جنوب بخشی از ماندگار از حافظه تاریخی ملت ایران است. در آغاز قرن شانزدهم میلادی وقتی ارتش متجاوز پرتغال با اشغال آبراه هرمز سودای تسلط بر مهمترین گذرگاه دریایی منطقه را داشت سلحشوران جنوب دوشادوش سربازان کشور این خطه را به کانون مقاومت ملت ایران تبدیل کردند.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: در جنگ جهانی اول با اشغال بوشهر توسط انگلیسی‌ها، دلیران تنگستان به فرماندهی رئیسعلی دلواری حماسه‌ای ماندگار در تاریخ ایران آفریدند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران اظهار کرد: در دفاع مقدس و پیروزِ هشت‌ساله، آن هنگام که قدرت‌های جهانی، با فرماندهی هیئت حاکمه وقتِ آمریکا، رژیم بعث و صدامِ جنایتکار را در جنگی تمام‌عیار علیه ملت بزرگ ایران و نظام نوپای اسلامی، مورد حمایت و پشتیبانی کامل قرار دادند، بار دیگر خطه گرم جنوب به پا خاست. خرمشهر، آبادان، سوسنگرد، هویزه، دزفول، اهواز و ده‌ها شهر و روستا، نماد ایستادگی مردمی شدند که خانه و کاشانه و جانشان را سپر دفاع از ایران کردند.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: امروز، دشمن بار دیگر استان‌های جنوبی ایران را هدف حملات ناجوانمردانه خود قرار داده است و ایرانیان بار دیگر شاهد مقاومت و ایثار مردمی هستند که در همیشه تاریخ، پیشانی مقاومت ملت بزرگ ایران بودند.

موازنه قدرت با آتش سهمگین موشک‌ها و پهپادها

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: در آیین بدرقه خاک شهید امت، سلام بر ستون‌های مستحکم و ایستاده مقاومت؛ این راست‌قامتان امت اسلام. سلام بر اراده استوار، ایمان پولادین و آتش سهمگین حزب‌الله. سلام بر فرزندان برومند اسلام؛ مردان، زنان و جوانان خستگی‌ناپذیر غزه و فلسطین. سلام بر اندیشه بلند، چهره مصمم، آتش سلاح امنیت‌آفرین و سلحشوران یمن. سلام بر سپاه و عملیات اقتدارآفرین، سلام بر ارتش و عملیات سهمگین و پیروز صاعقه.

خطیب موقت نماز جمعه تهران اظهار کرد: سیاستمداران هوشمند و امین کشور، این حقیقت را یافته و به آن متعهد هستند که در میدان نبرد، باید قدرت حرف اول را بزند تا در میز مذاکره، حقانیت بر کرسی بنشیند. امروز، در دنیای سیاست، قواعد بازی بر مدار قدرت تعریف می‌شود، نه بر مدار عدالت. آنچه آتش سلاح واشنگتن و تل‌آویو را خاموش می‌کند و موازنه قدرت را به نفع ایران و متحدان ایران پایدار می‌کند، آتش سهمگین موشک‌ها و پهپادها و تثبیت پیروزی نظامی و تبدیل آن به دستاورد سیاسی در میز دیپلماسی است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد تاکید کرد: عملیات اقتدارآفرین نسل دو و صاعقه، از هفدهم تیرماه تا صبحگاه امروز، که به انهدام جنگنده‌ها و بالگردهای مستقر در پایگاه‌های آمریکا و در هم کوبیده شدن سامانه‌های پدافندی و ده‌ها کشته و مجروح انجامید، حکایت از آن دارد که امروز، ابتکار عمل در دستان توانای ایرانیان و هم‌پیمانان آنان است.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: عملیات موفق نظامی، اراده مستحکم برای تداوم مقابله با تجاوزات آمریکا، اقدامات پیش‌دستانه با هدف برهم زدن آرایش نظامی و قدرت تهاجمی دشمن، حضور همراه با اقتدار در تنگه استراتژیک هرمز، وحدت و آتش سهمگین محور مقاومت و فرسایش نیروهای دشمن، گواهی روشن بر این حقیقت است که امروز ابتکار عمل در دستان توانای ایرانیان و هم‌پیمانان آنان است.

شاهد تغییر در معادله جنگ هستیم

خطیب موقت نماز جمعه تهران تاکید کرد: آمریکا، بازیگر اصلی منطقه نیست. امروز، با تدابیر فرماندهی معظم نیروهای مسلح و مجاهدت برآمده از دانش و ایمان رزمندگان دلیر سپاه و ارتش، به سطحی از بازدارندگی فعال دست یافته‌ایم که دشمن نمی‌تواند بدون دریافت پاسخی مناسب، اقدام به ماجراجویی کند.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: امروز شاهد تغییر در معادله جنگ هستیم؛ تغییری که از پویایی و حرکت رو به جلو حکایت می‌کند. زیر ضربات موشکی و پهپادی قرار گرفتن پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در اردن، در ساعات نخست روز چهارشنبه، از نشانه‌های این تحول است. هدف از راهبرد جدید، افزایش هزینه هرگونه تجاوز احتمالی است. اگر دشمن متوجه شود که هزینه ادامه جنگ از منافع احتمالی آن بیشتر است، بازدارندگی به نقطه اصلی خود دست یافته است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد خطاب به ملت ایران گفت: جوانان انقلابی، مردان و زنان ایستاده در خیابان، آینده از آنِ ملت بزرگ ایران است مشروط بر آنکه نعمت موفقیت‌های امروز را پاس داریم و با هوشیاری، ثبات قدم و همبستگی، از دستاوردهای ارزشمند خود صیانت کرده و آن‌ها را تقویت نماییم.

خطیب موقت نماز جمعه تهران اظهار کرد: جنگ تحمیلی واشنگتن و تل‌آویو علیه جمهوری اسلامی ایران، صرفاً یک رویارویی و جنگ نظامی نیست، بلکه تقابل و رقابتی چندوجهی است که مؤلفه‌های نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای، شناختی، روانی و فرهنگی را به‌طور هم‌زمان در بر گرفته است. ما در چنین میدان جنگی حاضر شده‌ایم.

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: برای پیروزی در این میدان، اولاً نباید دشمن را کوچک شمرد چون این جنگ، به آزمونی برای ارزیابی قدرت آمریکا تبدیل شده است. ثانیاً باید مجموعه‌ای از متغیرهای قدرت، اراده، سطح بازدارندگی، آمادگی دفاعی، انسجام ملی، سرمایه اجتماعی و افکار عمومی را به‌صورت یک منظومه واحد مورد توجه قرار داد و در حفظ و تقویت آن همت گمارد.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد بیان کرد: براساس اسناد موجود، نقشه راه اصلی دشمن، تمرکز بر کاهش سرمایه اجتماعی، با تعمیق شکاف‌های اجتماعی و اختلافات سیاسی و کاهش سطح اعتماد مردم به مسئولان است. جنگ شناختی و روانی، با بهره‌گیری از تکنیک‌های پیچیده، برای ضربه زدن به وحدت ملی، انسجام اجتماعی و گسترش اختلافات داخلی طراحی شده است. ازاین‌رو، رهبری معظم انقلاب، با اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در تمامی سطوح، پرهیز از تفرقه و برجسته‌سازی اختلافات سیاسی و اجتماعی را از اصولی‌ترین امور و وظیفه همگانی دانسته‌اند. از نظر رهبری معظم انقلاب، پرهیز از تفرقه و پرهیز از برجسته‌سازی اختلافات سیاسی و اجتماعی، از اصولی‌ترین وظایف همگانی امروز ملت بزرگ ایران است.