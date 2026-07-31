۵ نفر در منطقه شنا ممنوع توسکاسرای رامسر غرق شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسلم قبادیان فرماندار شهرستان رامسر گفت: ۷ جوان غیر بومی و مسافر، عصر دیروز در منطقه توسکا سرای رامسر و در مصب رودخانه و محل تلاقی رودخانه به دریا اقدام به شنا کرده بودند.
او افزود: این منطقه خارج از طرح دریا در منطقه شنا ممنوعه قرار دارد و به دلیل وجود امواج شکافنده قوی، حتی برای شناگران حرفهای نیز خطرناک است.
قبادیان با بیان اینکه در منطقهای که این ۷ جوان برای شنا رفته بودند در هر ۱۰ متر تابلوهای شنا ممنوع نصب شده بود، ادامه داد: با وجود همه علائم هشداری، متاسفانه این افراد اقدام به شنا در مصب رودخانه میکنند که دچار غرق شدگی میشوند.
فرماندار شهرستان رامسر گفت: ماموران امداد و نجات و ناجیان غریق به محض اطلاع از این حادثه به محل اعزام میشوند و دو نفر را از خطر مرگ نجات میدهند.
قبادیان افزود: افراد نجات یافته برای مراقبت و درمان به بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر منتقل میشوند، اما متاسفانه پنج نفر دیگر جان خود را از دست میدهند.
او ادامه داد: نیروهای امداد و نجات و ناجیان غریق پیکر چهار نفر را از آب بیرون کشیدند و جستوجو برای یافتن پیکر یک غریق دیگر ادامه دارد.
فرماندار شهرستان رامسر با بیان اینکه این حادثه در خارج از طرح دریا و منطقه شنا ممنوع اتفاق افتاد، گفت: در خصوص خطرات شنا در مناطق خارج از طرح دریا، با نصب علائم هشداری مشهود، هشدارهای لازم داده میشود، اما متاسفانه برخی مسافران به این هشدارها توجه نمیکنند.
قبادیان با بیان اینکه در داخل طرح دریا هیچ غرقی نداشتیم، افزود: در داخل طرحهای دریا که برای شنا استاندارد سازی شده است ناجیان غریق حضور دارند و امکانات کافی برای جلوگیری از حوادث پیش بینی نشده فراهم شده است.
او گفت: مردم بومی به دلیل اطلاع رسانی رسانههای استانی و آگاهی داشتن از خطرات شنا در منطقه ممنوعه، عموما از شنا در این مناطق خطرناک خودداری میکنند، اما برخی مسافران به دلیل آشنا نبودن به خطرات شنا در مناطق خارج از طرح، هشدارها را جدی نمیگیرند.
فرماندار شهرستان رامسر از مسافران خواهش کرد از شنا در منطقه ممنوع، خارج از طرح دریا و جاهای خلوت که ناجیان غریق و عوامل امداد و نجات حضور ندارند خودداری کنند و همکاری لازم را با عوامل امدادی و ناجیان غریق داشته باشند.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران