باشگاه خبرنگاران جوان- احمد کرمی استاندار ایلام روز جمعه در بازدید از موکب‌های مستقر در سه‌راهی کارزان و چغاسبز شهر ایلام گفت: تاکنون ۱۲۰ هزار زائر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی مستقر در مرز مهران جابه‌جا شده‌اند.

وی با بیان این که از ابتدای ماه صفر تاکنون ۴۸۵ هزار زائر از خدمات موکب‌های مستقر در سه‌راهی کارزان و چغاسبز بهره‌مند شده‌اند، افزود: ارائه خدمات پذیرایی، اسکان و برنامه‌های فرهنگی به زائران با مشارکت موکب‌ها همچنان ادامه دارد.

استاندار ایلام با اشاره به ثبت بیش از ۷۰۰ هزار تردد در ۷۲ ساعت گذشته، گفت: این آمار بیانگر استقبال گسترده زائران از مرز مهران و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای مدیریت تردد‌ها است.

کرمی با تأکید بر آمادگی استان برای مدیریت موج بازگشت زائران، افزود: ظرفیت لازم برای جابه‌جایی میلیون‌ها زائر در بازه زمانی اربعین پیش‌بینی شده و تمهید‌های لازم در حوزه حمل‌ونقل، سوخت و خدمات پشتیبانی فراهم است.

وی از تلاش موکب‌داران، نیرو‌های خدمات‌رسان، دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها در خدمت‌رسانی به زائران اربعین قدردانی کرد.

مرز مهران در اربعین امسال نیز همچنان بیش‌ترین حجم تردد زائران را به خود اختصاص داده و بر پایه آمار رسمی اعلامی از سوی مسئولان، تردد از این مرز از ابتدای ماه صفر تا کنون به نزدیک ۱.۷ میلیون زائر رسیده است.