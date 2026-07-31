پیاده روی زائران اربعین حسینی در مسیر طریق العلماء

«طریق العلماء» یا طریق الفرات مسیری نود کیلومتری برای رسیدن به کربلا و زیارت مرقد امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) است. عزداران و شیفتگان اباعبدلله الحسین (ع) پیاده روی نجف تا کربلا را از مسیر طریق العلماء طی میکنند تا به کربلای معلی برسند. طریق العلماء یا طریق الفرات نام مسیر قدیمی زائران پیاده کوفه به کربلاست و از کنار رود فرات و نخلستانهای نجف میگذرد. این مسیر در زمانی که زیارت حرم امام حسین (ع) و سفر به کربلا ممنوع شده بود، توسط علما انتخاب و مرسوم شد و برای همین به طریق العلما شهرت دارد. هر ساله برخی از زائران اربعین در شهرهای عراق و سایر کشورها از جمله ایران با پیادهروی در مسیر نود کیلومتری طریق العلماء خود را به شهر کربلا میرسانند.