بین الملل عکس باشگاه خبرنگاران جوان

پیاده روی زائران اربعین حسینی در مسیر طریق العلماء

پیاده روی زائران اربعین حسینی در مسیر طریق العلماء
عکاس سعید قاسمی
تاریخ انتشار ۰۹ مرداد ۱۴۰۵ ۱۲:۳۴
کد خبر
۹۱۱۴۳۰۲
نظر دادن
دانلود
«طریق العلماء» یا طریق الفرات مسیری نود کیلومتری برای رسیدن به کربلا و زیارت مرقد امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) است. عزداران و شیفتگان اباعبدلله الحسین (ع) پیاده روی نجف تا کربلا را از مسیر طریق العلماء طی می‌کنند تا به کربلای معلی برسند. طریق العلماء یا طریق الفرات نام مسیر قدیمی زائران پیاده کوفه به کربلاست و از کنار رود فرات و نخلستان‌های نجف می‌گذرد. این مسیر در زمانی که زیارت حرم امام حسین (ع) و سفر به کربلا ممنوع شده بود، توسط علما انتخاب و مرسوم شد و برای همین به طریق العلما شهرت دارد. هر ساله برخی از زائران اربعین در شهر‌های عراق و سایر کشور‌ها از جمله ایران با پیاده‌روی در مسیر نود کیلومتری طریق العلماء خود را به شهر کربلا می‌رسانند.

پیاده روی زائران اربعین حسینی در مسیر طریق العلماء

«طریق العلماء» یا طریق الفرات مسیری نود کیلومتری برای رسیدن به کربلا و زیارت مرقد امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) است. عزداران و شیفتگان اباعبدلله الحسین (ع) پیاده روی نجف تا کربلا را از مسیر طریق العلماء طی می‌کنند تا به کربلای معلی برسند. طریق العلماء یا طریق الفرات نام مسیر قدیمی زائران پیاده کوفه به کربلاست و از کنار رود فرات و نخلستان‌های نجف می‌گذرد. این مسیر در زمانی که زیارت حرم امام حسین (ع) و سفر به کربلا ممنوع شده بود، توسط علما انتخاب و مرسوم شد و برای همین به طریق العلما شهرت دارد. هر ساله برخی از زائران اربعین در شهر‌های عراق و سایر کشور‌ها از جمله ایران با پیاده‌روی در مسیر نود کیلومتری طریق العلماء خود را به شهر کربلا می‌رسانند.
۰۹ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۴
/

برچسب ها: طریق العلما ، کربلا
مطالب مرتبط
پیاده روی زائران اربعین حسینی در مسیر طریق العلماء
young journalists club

پیاده روی زائران اربعین حسینی در مسیر طریق العلماء

پیاده روی زائران اربعین حسینی در مسیر طریق العلماء
young journalists club

پیاده روی زائرین اربعین حسینی از طریق العلماء

پیاده روی زائران اربعین حسینی در مسیر طریق العلماء
young journalists club

پیاده روی اربعین در مسیر طریق العلما

پربازدیدترین عکس‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha