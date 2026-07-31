باشگاه خبرنگاران جوان - ملیپوشان جوجیتسو بانوان ایران در اردوی آمادهسازی آکادمی ملی المپیک، روزهای پایانی مسیر خود برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را پشت سر میگذارند؛ فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، این اردو را از نزدیک مورد بازدید قرار داد.
معاون وزیر ورزش و جوانان، امروز (نهم مردادماه) به همراه همکاران معاونت توسعه ورزش بانوان، در آکادمی ملی المپیک حضور یافت و از اردوی آمادهسازی تیم ملی جوجیتسو بانوان برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا بازدید کرد.
در این بازدید، معاون توسعه ورزش بانوان از نزدیک در جریان روند آمادهسازی ملیپوشان قرار گرفت و با اعضای تیم ملی و کادر فنی دیدار و گفتوگو کرد.
تیم ملی جوجیتسو بانوان ایران با شش ورزشکار در بازیهای آسیایی ناگویا حضور خواهد داشت.
شهرزاد خشنودزاده، نسیم محمدی، مهسا فراهانی، هستی حمودی، یاسمین نظری و مدینه شریفی، ملیپوشان جوجیتسو بانوان ایران در این رقابتها هستند.
بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ یکی از مهمترین رویدادهای پیش روی ورزش ایران است و تیمهای ملی رشتههای مختلف، آخرین مراحل آمادهسازی خود را برای حضور در این رقابتها پشت سر میگذارند.